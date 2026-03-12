Nuevo líder de Irán pretende extender el cierre del Estrecho de Ormuz hasta el final de la guerra

En su primera declaración, Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, advirtió que, mientras continúen los bombardeos y la destrucción causada por Estados Unidos e Israel en su territorio, el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado a la navegación de cualquier buque, lo cual amenaza con detonar una crisis comercial con afectaciones a la economía global.

A través de un mensaje leído por un presentador de la televisión estatal iraní, el clérigo chiita y político iraní responsable del destino de la República Islámica señaló que la ruta marítima clave para el comercio de petróleo continuará bloqueada hasta el final de la guerra detonada por Estados Unidos desde el 28 de febrero.

“La palanca de bloquear el Estrecho de Ormuz definitivamente debe seguir utilizándose”, expuso el hijo de Ali Jameneí, exlíder supremo iraní ejecutado junto a algunos de sus funcionarios durante el primer día de bombardeos estadounidenses en Teherán.

De esta manera, las embarcaciones que intentan transitar por el estrecho ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán quedan a merced de drones, misiles y barcos iraníes afectando cerca de la quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Mojtaba Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán en reemplazo de su padre Ali Jameneí quien perdió la vida durante un bombardeo estadounidense en Teherán. (Crédito IRNA / EFE)

Mojtaba Jamenei también advirtió que continuaría atacando a sus vecinos del Golfo Pérsico por haberse aliado a Estados Unidos al permitir que instalara bases militares, la mayoría de ellas ya destruidas mediante drones cargados con explosivos.

“Los países de la región deben cerrar las bases militares estadounidenses; de lo contrario, nos veremos obligados a atacarlas”, manifestó.

Asimismo, exigió una reparación por toda la destrucción causa en territorio iraní.

“Si el enemigo se niega, confiscaremos todos los activos que consideremos apropiados; y si eso no es posible, destruiremos una cantidad equivalente de su propiedad”, puntualizó.

Y es que mientras Estados Unidos e Israel bombardean ciertas zonas de Teherán, la milicia iraní responde con lanzamientos de drones y misiles dirigidos a países como Bahréin, Israel, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha tratado de minimizar la compleja situación que impera en Medio Oriente e incluso asegura que pronto conseguirá la rendición de Irán.

“Hemos inutilizado todos sus barcos. Tienen algunos misiles, pero no muchos. Creo que estamos en muy buena forma”, expuso en la Base Conjunta Andrews.

Sigue leyendo:

• Donald Trump afirma que el incremento en los precios del petróleo beneficia a EE.UU.

• Irán advierte de que no permitirá el paso de petróleo por estrecho de Ormuz para EE.UU. o Israel

• Más de $11,300 millones de dólares gastó el Pentágono en los primeros seis días de guerra en Irán