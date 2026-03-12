Donald Trump afirma que el incremento en los precios del petróleo beneficia a EE.UU.

El presidente Donald Trump está convencido que el incremento registrado en los precios del petróleo derivado de la guerra en Irán beneficia a Estados Unidos.

A pesar de la preocupación generada entre los estadounidenses por el aumento en el costo de la mayoría de los productos desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los bombardeos en Irán, Trump tiene una percepción distinta, pues sostiene que, entre más se eleve el valor crudo en el mercado internacional, mejor le irá a la nación al ser una de las mayores extractoras de hidrocarburos a nivel global.

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, escribió en la plataforma en Truth Social.

Fiel a su discurso utilizado desde el año pasado, el republicano de 79 años enfatizó que continuará bombardeando a Teherán hasta garantizar la destrucción de cualquier indicio relacionado con su programa de enriquecimiento de uranio dirigido a fabricar bombas nucleares.

“Como presidente, lo que más me interesa e importa es impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo. ¡Jamás permitiré que eso suceda!”, advirtió.

Sin embargo, mientras el plan de Washington continúa en marcha, la mayoría de las familias estadounidenses sufren para estirar su presupuesto y de esa manera cubrir sus gastos diarios.

El aumento en el costo del petróleo también implica que el precio de la mayoría de los productos se encarezca afectando a la economía de millones de familias. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Chris Wright, secretario de Energía, reconoció que a los ciudadanos todavía les esperan varias semanas de incrementos en el precio de la energía.

“Estamos debilitando la capacidad de Irán para amenazar a las tropas estadounidenses en la zona, a sus aliados, a sus vecinos y a los mercados energéticos globales. Así que sí, hay que afrontar dificultades a corto plazo para resolver un problema a largo plazo”, expresó.

Es de llamar la atención que el Pentágono les informó a los legisladores que el costo estimado del conflicto bélico en que Estados Unidos se involucró al bombardear Irán superó los $11,300 millones de dólares en los primeros seis días de dicha operación y ni con todo ese dinero se ha logrado la rendición de la República Islámica poniendo en tela de juicio la declaración de Trump sobre la posibilidad de concluir el conflicto bélico pronto, pues de no ser así la inestabilidad continuará afectando a la economía global.

