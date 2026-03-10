Demócratas acusan a Trump de “contradicciones” sobre guerra con Irán tras ataques anunciados por el Pentágono

Los demócratas en Estados Unidos intensificaron este martes sus críticas contra el presidente Donald Trump por lo que califican como constantes contradicciones en el discurso del Gobierno sobre la guerra contra Irán, iniciada a finales de febrero con la operación militar denominada “Furia Épica”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó al mandatario y a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de “contradecirse cada doce horas” respecto a la evolución del conflicto. En un mensaje publicado en la red social X, Schumer denunció que el Ejecutivo envía señales opuestas sobre el estado real de la campaña militar.

“Trump afirmó que la guerra en Irán estaba “completada”, pero Hegseth afirmó que hoy será el día de ataques más intenso hasta la fecha. ¿Cómo es posible que Trump y sus compinches no puedan aguantar 12 horas sin contradecirse sobre esta guerra?”, escribió el senador demócrata.

Las críticas surgieron después de que Hegseth anunciara en una rueda de prensa en el Pentágono que el martes sería “el día más intenso de ataques dentro de Irán” desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la operación militar estadounidense contra objetivos iraníes.

Según explicó el jefe del Pentágono, el ejército estadounidense planeaba desplegar “más cazas, más bombarderos y más ataques” que en cualquier jornada previa del conflicto, que ya ha incluido miles de bombardeos contra instalaciones militares iraníes.

Donald Trump is risking the lives of our troops, the safety of the American people, the stability of the world economy, and blowing a billion dollars a day based on whims, feelings, and contradictions.



His incompetency is dangerous and destructive. — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 10, 2026

Sin embargo, apenas un día antes, Trump había asegurado que la guerra estaba “prácticamente terminada” y que los ataques concluirían “muy pronto”, argumentando que la capacidad militar de Teherán se encuentra severamente debilitada.

El senador Richard Blumenthal advirtió tras una sesión informativa a puerta cerrada con representantes del Gobierno que el conflicto podría escalar.

“Parece que estamos en camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán”, lamentó el senador a la salida de la reunión.

La semana pasada, la Casa Blanca no descartó completamente el envío de tropas estadounidenses al territorio iraní, aunque aseguró que por ahora no forma parte de los planes inmediatos del presidente.

Las críticas a la intervención también han llegado desde ámbitos religiosos. El arzobispo de Washington, Robert McElroy, aseguró que la decisión de Estados Unidos de entrar en guerra con Irán carece de legitimidad moral.

“El criterio de causa justa no se cumple porque nuestro país no estaba respondiendo a un ataque existente o inminente y objetivamente verificable por parte de Irán”, declaró en una entrevista con el diario Catholic Standard.

