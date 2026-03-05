EE.UU. y países aliados de Latinoamérica firman acuerdo contra “narcoterroristas”

Estados Unidos y cerca de 20 países de América Latina y el Caribe firmaron este jueves un acuerdo para reforzar la lucha contra grupos catalogados como “narcoterroristas”, durante la conferencia inaugural “Américas contra los cárteles”, celebrada en la sede del Comando Sur estadounidense en Miami. La reunión destacó por la ausencia de algunas de las principales potencias regionales como México, Colombia y Brasil.

La reunión fue encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien advirtió que Washington está dispuesto a actuar unilateralmente contra los cárteles si es necesario.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia… hacerlo todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó Hegseth durante su discurso inaugural en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Florida.

Durante la conferencia, los países participantes firmaron una declaración conjunta que, según Hegseth, “reafirma las relaciones entre Washington y sus vecinos, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio”.

El documento establece la intención de ampliar la cooperación para fortalecer la seguridad regional, mejorar el control fronterizo y combatir el narcotráfico.

“Declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio… combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica”, señaló el funcionario al leer la declaración

El acuerdo también compromete a los países firmantes “a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el ‘narcoterrorismo’ y otras amenazas compartidas”.

La conferencia reunió a representantes de seguridad y defensa de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, el encuentro se realizó únicamente con gobiernos considerados “con ideas afines” a Washington y excluyó a países clave de la región como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, según reportó la agencia EFE.

Today, I joined leaders from across the Western Hemisphere at the Americas Counter-Cartel Conference.



Together, we reaffirmed our shared commitment to counter narco-terrorist networks and strengthen defense cooperation across the hemisphere.

La reunión también se celebró como antesala de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reunirá en Miami a mandatarios latinoamericanos cercanos a su agenda política.

Durante su intervención, Hegseth pidió a los países asistentes intensificar las acciones contra los grupos criminales y pasar a una estrategia ofensiva.

“Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio”, afirmó.

El funcionario también defendió la estrategia de seguridad impulsada por Trump, vinculada a una reinterpretación de la Doctrina Monroe que, según el gobierno estadounidense, permitiría justificar acciones militares contra organizaciones criminales en la región.

La conferencia ocurre en medio de una intensificación de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en el continente.

Días antes se realizó la primera operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones consideradas “narcoterroristas”, tras una visita del comandante del Comando Sur, Francis Donovan, al país sudamericano.

Además, la administración de Trump ha llevado a cabo bombardeos contra 44 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, acciones que han dejado al menos 150 muertos.

