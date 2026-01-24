México y Estados Unidos acuerdan acelerar extradiciones de narcos tras reunión de seguridad en Washington

Tras una nueva ronda de trabajos de coordinación, Estados Unidos y México reforzaron su cooperación en materia de seguridad con el compromiso de agilizar la extradiciones de narcotraficantes y reforzar las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, informó este sábado el Departamento de Estado.

Los acuerdos se alcanzaron durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), realizada el 23 de enero, con la participación de representantes de seis agencias del gobierno estadounidense y sus contrapartes mexicanas. En el encuentro, las delegaciones coincidieron en que poner fin a la crisis del fentanilo es la principal prioridad compartida.

Extradiciones, fentanilo y tráfico de armas

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el SIG reafirmó su compromiso de acelerar las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor vinculados a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), así como de desmantelar las redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto el crimen organizado como el terrorismo.

Las autoridades estadounidenses también destacaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para frenar el tráfico de armas a través de la frontera común, uno de los factores que fortalecen la capacidad operativa de los cárteles.

Entregas y cooperación bilateral

Desde inicios de 2025, México ha entregado a Estados Unidos 92 presos relacionados con el crimen organizado, incluidos 37 presuntos integrantes de cárteles transferidos recientemente, lo que fue calificado por Washington como un hecho histórico que refleja la efectividad de la cooperación bilateral.

Estas acciones se suman a la captura de Ryan Wedding, presunto narcotraficante canadiense y uno de los fugitivos más buscados por el FBI, detenido gracias al trabajo coordinado entre autoridades de ambos países.

Drones y próximos encuentros

En el contexto de eventos deportivos internacionales de gran escala, como la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, México y Estados Unidos acordaron dos iniciativas clave para combatir el uso ilícito de drones, además de definir los pasos para avanzar en su implementación conjunta.

Asimismo, se anunció que en febrero se celebrará una reunión ministerial con la participación de los responsables de seguridad de ambos países, con el objetivo de profundizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Departamento de Estado agradeció a México por la transferencia del 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración que permitió la captura de Ryan Wedding, y destacó que estos avances son resultados concretos de la estrecha cooperación bilateral.

