Trump amenaza con ataques terrestres contra cárteles en “cualquier lugar”, incluyendo México

El presidente Donald Trump advirtió que los ataques terrestres contra los cárteles de la droga podrían ocurrir “en cualquier lugar”, incluyendo México, Centroamérica y Sudamérica, en el marco de su ofensiva contra el narcotráfico.



“Conocemos sus rutas. Lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares. Lo sabemos todo sobre ellos. Vamos a atacar a los cárteles”, declaró en entrevista con el diario en una entrevista exclusiva con The New York Post.

Cuando se le cuestionó si los ataques podrían extenderse a territorio mexicano, venezolano o colombiano, Trump respondió: “Podría ser en cualquier lugar”.

Presión a México y antecedentes recientes

La amenaza se da luego de la constante presión de Trump al gobierno mexicano para permitir el ingreso de fuerzas estadounidenses que apoyen la lucha contra el tráfico de drogas. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier posibilidad de ataques militares en su país.



“No creo en una invasión; ni siquiera creo que sea algo que se estén tomando muy en serio… Nosotros nos hemos negado rotundamente, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario”, afirmó.



El pasado 21 de enero México entregó a Estados Unidos 37 presos relacionados con cárteles, incluidos líderes de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Noreste, considerados terroristas por Washington. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, agradeció la colaboración y señaló que se brindará “justicia rápida e integral” a estos criminales.

Resultados de Trump en operaciones marítimas

Trump presumió haber eliminado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, gracias a su ofensiva contra narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, y subrayó su intención de replicar ese éxito por tierra.



Recientemente, el Comando Sur de Estados Unidos destruyó un bote vinculado al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un operativo donde dos personas murieron y una sobrevivió. Este fue al menos el segundo ataque desde el 3 de enero y suma más de 35 intervenciones contra embarcaciones desde agosto de 2025, con más de 110 fallecidos, generando críticas internacionales por el uso de la fuerza.



La relación entre Trump y Sheinbaum ha sido tensa: aunque el presidente expresó respeto por la mandataria, ha insistido en que México no hace lo suficiente para frenar a los cárteles. Sheinbaum, por su parte, aseguró que la entrega de presos es una decisión soberana de su gobierno y no fue negociada con Estados Unidos.

