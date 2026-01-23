Cómo políticas de Trump podrían hacer más difícil enfrentar efectos de tormenta de nieve en Estados Unidos

Este viernes, el presidente Donald Trump se burló sobre el “calentamiento global”, al señalar que Estados Unidos enfrentará una de las peores tormentas de invierno en varios años, un efecto del cambio climático y el “calentamiento global”, exponen expertos.

El mandatario republicano tampoco habla de recortes en el Servicio Meteorológico y en el sistema de atención a las emergencias (FEMA) que podrían complicar atender las consecuencias de la tormenta invernal, que afectará a 30 estados y más de 130 millones de personas.

“Lo que sabemos que el cambio climático que está pasando, el calentamiento global hace que este clima extremo sea un poco más intenso”, expuso Luis Sánchez Armas, secretario de prensa nacional de Climate Power En Acción. “Y eso hace que caiga lluvias y caiga nieve más fuerte cuando sí baja la temperatura. Pero también vemos que el clima extremo está pasando por todas estas partes. Lo vimos en partes de las Carolina del Norte y Carolina del Sur el año pasado y nunca se sabe cómo va a pasar”.

Sánchez Armas recordó que la administración Trump hizo recortes tanto a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), como a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En NOAA, los despidos iniciales fueron febrero de 2025 e incluyeron entre 500 y más de 800 empleados, con una nueva ronda de más de 1,000 despidos en marzo de 2025, incluidos meteorólogos y personal del Servicio Meteorológico Nacional.

“Recortes a todo el personal del Servicio Nacional de Metrología. El National Weather Service y también a la NOAA, que es estas dos organizaciones [encargadas de] todos los reportes del clima sean los más precisos que se puedan, y eso es lo que usan todos los meteorólogos en todo Estados Unidos”, expuso Sánchez Armas. “Significa que estamos trabajando con información y datos que no son tan precisos”.

En FEMA aproximadamente 2,450 empleados dejaron la agencia desde principios de 2025, pero a través de programas de separación voluntaria y despidos se ha reducido la plantilla de casi 29,000 a aproximadamente 23,000.

Parte de los recortes afectaron a los equipos CORE, que son cruciales para la respuesta y recuperación ante desastres.

“[La administración Trump] también hecho recortes a FEMA, que es la organización que, […] cuando hay un desastre natural, son los primeros ahí a llegar y a dar ayuda, primeros auxilios, a mover árboles, a ayudar a la gente a mantenerse caliente o fría, dependiendo en qué es el problema y todo lo que tiene que ver con aseguranzas y eso”, agregó Sánchez Armas. “Esos recortes significan que tal vez esa ayuda no llegue igual de rápido que antes o haya gente que se pierda cierta ayuda en ciertos lugares. Creo que este fin de semana y la semana que sigue va a ser un gran examen para ver qué ha cambiado y en qué formas podemos contar en el gobierno federal para ayudarnos en esto”.

¿Por qué esta tormenta invernal es tan preocupante?

Sánchez Armas citó que la tormenta invernal que impactará a 30 estados no tiene efecto solamente el fin de semana.

“O sea, va a ser este fin de semana, claro, pero después de eso las temperaturas bajas se van a mantener y eso significa que la nieve, aguanieve, lluvia que caiga, lluvia helada, se va a mantener ahí y va a crear más riesgos para la gente”, advirtió.

El experto reconoció que hay estados, como Texas, que no están listos para este tipo de clima y enfrentarán consecuencias severas.

“En estas temperaturas y con estas condiciones hay muchas personas, especialmente en el sur de los Estados Unidos, que no están preparadas para estas esta clase de clima, esta clase de hielo. Tal vez no saben manejar en estas condiciones y las ciudades y las y las poblaciones no tienen la infraestructura para ayudar a esto”, reconoció.

Sánchez Armas reconoció lo que se vivió en Texas en el 2021 con la tormenta invernal, donde 200 personas murieron.

“Más de una semana había gente que no tenía calefacción, no tenía electricidad”, recordó.

Las poblaciones latinas serán de las más afectadas, ya que reportes de Climate Power En Acción han advertido que el cambio climático impacta en regiones con alta población latina.

“El costo es gran parte de esto, porque lo que sabemos es que hasta antes de esta tormenta se pronosticaba que todos van a gastar más dinero en calefacción y electricidad”, expuso. “Estaba viendo un reporte hoy en la mañana que decían que casi 1,000 dólares más por familia de noviembre a marzo. En todo lo que es gas natural, porque el invierno va a estar un poco más intenso y porque ha subido los precios, creo que más de 25%, solo la última semana, y electricidad también está más cara, creo que el 13% desde el año pasado”.

Dijo que muchas de estas familias afectadas son latinas, recordando que el cambio climático no le afecta igual a todas las poblaciones.

“El clima extremo. afecta a todos, pero no nos afecta igual. Los latinos viven muchas veces en ciertos lugares que son más calientes y también cuando hay problemas como estos, a veces tienden a sufrir menos preparación para esta clase de clima extremo”, lamentó.

FEMA presume coordinación con estados

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que FEMA se coordina con los estados para enfrentar la tormenta invernal.

“FEMA está trabajando activamente con los estados para monitorear y prepararse ante la severa tormenta invernal”, reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado. “Como preparación, la agencia activó su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta y los Centros Regionales de Coordinación de Respuesta en las Regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de FEMA para sincronizar la preparación federal y la coordinación interinstitucional”.

Se afirmó que autoridades federales desplegaron Equipos de Gestión de Incidentes para apoyar a los estados de Louisiana, Texas y Virginia, y cuenta con 12 equipos adicionales para desplegarse si los estados lo solicitan.

“Los centros de distribución de FEMA, ubicados estratégicamente en el sur y el este de Estados Unidos, cuentan con más de siete millones de comidas, más de dos millones de litros de agua, más de 600,000 mantas y más de 300 generadores”, informó el DHS. “FEMA también está estableciendo puntos de concentración en Kentucky, Louisiana y Texas con comidas, agua y generadores adicionales para facilitar el traslado rápido de recursos a solicitud de los estados afectados”.

Salvo Virginia, todos los estados mencionados por el DHS son gobernados por republicanos.