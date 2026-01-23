Tormenta y nieve en EE.UU: las preguntas que están estresando a Google y ChatGPT

¿Nieve otra vez? El país entero buscando la pala, el café… y Google estresado de tanto responder preguntas sobre la tormenta invernal que afectará a millones de estadounidenses este fin de semana.

Mientras varios estados se exhiben en medios y redes vestidos de blanco, millones de personas buscan respuestas en Internet y en plataformas de inteligencia artificial sobre cómo seguirá el tiempo y la tormenta de frío y nieve en los próximos días.

¿Va a nevar en mi ciudad? ¿Cierran las escuelas? ¿Qué hago si se congela el parabrisas? ¿Debo ajustar mi calefacción? ¿Cómo pasar mejor los días de frío extremo? ¿Qué calzado usar en la nieve? ¿Dónde esquiar en Estados Unidos? Y así… Google está que arde. En medio de una tormenta invernal histórica que afecta a más de 200 millones de personas, hay una serie de preguntas que se repiten de costa a costa.

Se pronostican acumulaciones significativas en muchas zonas, con escenarios de varios centímetros a decenas de centímetros en áreas montañosas y nieve “histórica” en ciudades como Nueva York. Crédito: Shutterstock

Mientras tanto, en redes sociales circulan videos de calles congeladas en Texas, gente haciendo snow angels en Central Park… y hasta un mapache que se resbala en el hielo en Atlanta. Porque si algo no falla en EE.UU., es que el clima siempre da de qué hablar.

Qué está preguntando la gente sobre la nieve en Estados Unidos hoy

Una pregunta se repite una y otra vez y te adelantamos la respuesta para que la ansiedad no te gane: no habrá récords esta vez… O, al menos, no lo esperan. La nevada más intensa registrada en EE.UU. ocurrió en Silver Lake, Colorado, en 1921, donde cayeron ¡193 centímetros de nieve en 24 horas! Por ahora no creen que lleguemos a tanto, pero las alertas están encendidas.

En tanto, repasamos lo más buscado este fin de semana de fines de enero de 2026, en que la tormenta invernal copa todas las agendas y conversaciones.

¿Dónde va a nevar hoy?

La tormenta “Fern” avanza con fuerza desde el centro hacia el noreste del país. Se espera nieve en estados como Texas, Oklahoma, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Virginia y D.C. El sureste también podría recibir nieve, algo poco común.

¿Qué estados están en alerta por tormenta invernal?

Más de 30 estados tienen algún tipo de advertencia meteorológica. Ciudades como Filadelfia, Boston, Atlanta y Washington D.C. están bajo vigilancia por nieve, hielo o frío extremo.

¿Cierran las escuelas por nieve hoy?

Sí. Ya hay decenas de distritos escolares que suspendieron clases, sobre todo en zonas del noreste, medio oeste y sureste. Si vivís en una de estas regiones, lo mejor es consultar directamente el sitio web del distrito escolar local.

¿Habrá cancelaciones de vuelos?

Sí. Aeropuertos como los de Chicago, Nueva York (JFK y LaGuardia), Atlanta y Filadelfia ya reportaron cientos de cancelaciones y retrasos. Recomendación: antes de salir al aeropuerto, consultá el estado de tu vuelo con la aerolínea.

Con tantas alertas en más de 30 estados, cierres de escuelas, cancelaciones de vuelos y demoras en servicios públicos son probables o ya están ocurriendo en varias regiones. Crédito: AP

¿Qué significa “alerta por frío extremo”?

No es solo que hace frío. Se trata de temperaturas bajo cero que, combinadas con el viento, pueden causar hipotermia o congelación en minutos. Por ejemplo, Chicago podría tener sensaciones térmicas de -30 °C.

¿Cuánta nieve se espera que caiga?

Depende de la zona. Algunas regiones pueden recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve, y otras incluso más. En zonas montañosas del noreste, se prevén acumulaciones superiores a los 40 cm.

¿Puedo salir a manejar con este clima?

Si no es urgente, mejor no. Las carreteras están heladas, con visibilidad reducida y alto riesgo de accidentes. Muchos estados han pedido evitar viajes no esenciales y algunos ya declararon emergencia invernal.

¿Qué hago si se corta la luz o el gas?

Tené a mano mantas, linternas, agua embotellada y cargadores portátiles. Muchos municipios están abriendo centros de calentamiento para quienes no puedan calefaccionarse adecuadamente.

¿Por qué nieva en lugares donde antes no nevaba?

Una combinación de cambios en los patrones meteorológicos y el impacto del cambio climático está generando eventos extremos: más nieve en el sur y temperaturas más frías en zonas templadas, por ejemplo.

¿Cuánto durará esta tormenta?

Se espera que el sistema invernal continúe al menos hasta el domingo, con otro frente frío entrando desde el oeste la próxima semana. El invierno no se va todavía… y febrero también promete.

Durante la tormenta, muchos usuarios recurren a ChatGPT para resolver dudas sobre la nieve y el clima extremo. Crédito: Imagen creada con IA. | Impremedia

Nieve, clima y ChatGPT: lo que está contestando la IA

Le preguntamos a ChatGPT qué cosas está respondiendo hoy sobre la tomenta invernal en Estados Unidos y las “amenazas” de hielo, nieve y otros rigores climáticos. Ésto nos contestó:

¿Dónde va a nevar realmente y cuánto acumulado se espera? Mucha gente le pregunta a ChatGPT sobre mapas detallados de nevadas y acumulaciones por ciudad o estado, intentando entender si tendrán solo unos copos o nevadas significativas con más de 15–30 cm. ¿Es peligroso manejar si nieva menos de 5 cm? Los usuarios quieren saber si cantidades “pequeñas” de nieve hacen que las carreteras queden resbaladizas y si aún así deben evitar conducir. ¿La nieve será igual de fuerte que la de 2010 o de tormentas históricas? Hay quienes comparan la tormenta actual con eventos pasados como Snowmageddon de 2010 e intentan que ChatGPT les explique si es un fenómeno similar en magnitud. ¿Cuáles son las diferencias entre una “avalancha de nieve” y una tormenta normal? Usuarios buscan entender términos más técnicos y cómo se relacionan con la tormenta que se vive ahora. (Aunque este tipo de preguntas salen también de discusiones previas sobre snowstorms y meteorología en general). ¿Qué significa exactamente una “alerta de tormenta invernal” vs. “blizzard warning”? Muchos preguntan por definiciones claras de los avisos oficiales, cuándo cada uno aplica, y cómo interpretarlos para su seguridad. ¿Qué puedo hacer si me quedo sin energía o calefacción? Hay inquietud sobre preparación doméstica y seguridad, desde cómo mantener el calor hasta cómo proteger tuberías cuando hace mucho frío, y la gente busca consejos útiles y prácticos. ¿Por qué nieva en lugares donde normalmente no nieva tanto? Consultas frecuentes piden a ChatGPT explicar fenómenos climáticos raros, patrones que traen nieve a zonas del sur o estados con pocos eventos invernales, y la relación con sistemas de baja presión o cambios extremos en la atmósfera. ¿El clima extremo actual está relacionado con el cambio climático? Muchas personas preguntan si tormentas como esta son efectos del cambio climático y qué dice la ciencia o la inteligencia artificial al respecto. ¿Qué tipo de impacto tendrá sobre cosechas, agricultura o suministros? Usuarios rurales o personas interesadas en temas agrícolas consultan cómo el frío y la nieve extrema pueden dañar cultivos o afectar la disponibilidad de productos alimenticios. ¿Cómo afecta la nieve a la salud y al corazón si hay que palear nieve? Aunque no es exclusivamente una pregunta de ChatGPT, mucha gente usa IA para informarse sobre riesgos de salud al palear nieve o exponerse al frío, especialmente entre adultos mayores. (Expertos advierten que la nieve y el esfuerzo físico pueden poner más presión en el corazón).

Mientras el país se abriga, se adapta y se queja del clima, la nieve sigue siendo protagonista absoluta de los titulares. Lo mejor es mantenerse informado por fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), seguir los avisos locales y —sobre todo— cuidarse del frío.

Te puede interesar:

Temporal extremo amenaza a Washington: la capital se congelará

FEMA se coordina con estados ante la impacto de tormenta invernal

Por qué aumenta el riesgo de tener un infarto en invierno