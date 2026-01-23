FEMA se coordina con estados ante la impacto de tormenta invernal
FEMA trabaja con estados para prepararse ante tormenta invernal ante alerta de nevadas intensas, temperaturas extremas y pagones
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que coordina con los estados las acciones de preparación y respuesta ante la tormenta invernal severa que afectará gran parte de Estados Unidos este fin de semana, con nevadas intensas, lluvias heladas, vientos peligrosos y temperaturas extremadamente bajas.
Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció una actualización a gobernadores y directores estatales de emergencias sobre los preparativos federales, subrayando que el gobierno ya activó múltiples mecanismos de respuesta para enfrentar posibles impactos en infraestructura, energía y transporte.
FEMA activa centros de respuesta y despliega equipos
De acuerdo con Noem, FEMA activó su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta, así como centros regionales en las regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con el fin de sincronizar la preparación federal y la coordinación interinstitucional.
Además, personal de FEMA fue integrado directamente en los Centros de Operaciones de Emergencia estatales para garantizar comunicación en tiempo real con las autoridades locales.
Apoyo directo a varios estados
La agencia ya desplegó Equipos de Manejo de Incidentes en Louisiana, Texas y Virginia, y mantiene 12 equipos adicionales listos para movilizarse si los estados lo solicitan. Asimismo, 28 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano permanecen en alerta ante posibles emergencias.
En cuanto a suministros, Noem indicó que FEMA cuenta en sus centros de distribución en el sur y este del país con:
- Más de 7 millones de comidas
- Más de 2 millones de litros de agua
- Más de 600 mil cobijas
- Más de 300 generadores
También se están estableciendo sitios estratégicos de abastecimiento en Kentucky, Louisiana y Texas para acelerar la entrega de ayuda si la situación lo requiere.
Llamado a la población: “El momento de prepararse es ahora”
FEMA exhortó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades locales, ante posibles apagones, carreteras intransitables y riesgos por frío extremo.
“El momento de prepararse es ahora. La agencia insta a las personas a prestar atención a las autoridades locales y a tomar las medidas necesarias para mantenerse seguras a medida que el clima invernal severo se desplaza por la nación”, destacó Kristi Noem,.
Entre las recomendaciones clave destacan:
- Registrarse en alertas de emergencia estatales y locales
- Descargar la aplicación de FEMA para recibir notificaciones en tiempo real
- Prepararse para cortes de energía
- No usar generadores ni estufas de gas dentro del hogar por riesgo de intoxicación por monóxido de carbono
- Evitar viajes innecesarios y extremar precauciones al conducir
- Contar con alimentos, agua, ropa térmica y cobijas para varios días
“La seguridad de las familias depende de la preparación previa”, reiteró la agencia, al advertir que algunas zonas podrían quedar aisladas durante días.
Sigue leyendo:
- Aerolíneas ofrecen cambios de vuelo gratuitos por alerta de tormenta invernal
- Greg Abbott declara emergencia en Texas por tormenta invernal, para agilizar respuesta de emergencia
- ¿Cuáles serán los aeropuertos más afectados por la tormenta invernal que azotará a EE.UU. este fin de semana?
- Declaran estados de emergencia ante tormenta invernal que afectará a más de 200 millones de personas en EE.UU.