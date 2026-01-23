window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

FEMA se coordina con estados ante la impacto de tormenta invernal

Por  Elia Lopez

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que coordina con los estados las acciones de preparación y respuesta ante la tormenta invernal severa que afectará gran parte de Estados Unidos este fin de semana, con nevadas intensas, lluvias heladas, vientos peligrosos y temperaturas extremadamente bajas.

Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció una actualización a gobernadores y directores estatales de emergencias sobre los preparativos federales, subrayando que el gobierno ya activó múltiples mecanismos de respuesta para enfrentar posibles impactos en infraestructura, energía y transporte.

FEMA activa centros de respuesta y despliega equipos

De acuerdo con Noem, FEMA activó su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta, así como centros regionales en las regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con el fin de sincronizar la preparación federal y la coordinación interinstitucional.

Además, personal de FEMA fue integrado directamente en los Centros de Operaciones de Emergencia estatales para garantizar comunicación en tiempo real con las autoridades locales.

Apoyo directo a varios estados

La agencia ya desplegó Equipos de Manejo de Incidentes en Louisiana, Texas y Virginia, y mantiene 12 equipos adicionales listos para movilizarse si los estados lo solicitan. Asimismo, 28 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano permanecen en alerta ante posibles emergencias.

En cuanto a suministros, Noem indicó que FEMA cuenta en sus centros de distribución en el sur y este del país con:

  • Más de 7 millones de comidas
  • Más de 2 millones de litros de agua
  • Más de 600 mil cobijas
  • Más de 300 generadores

También se están estableciendo sitios estratégicos de abastecimiento en Kentucky, Louisiana y Texas para acelerar la entrega de ayuda si la situación lo requiere.

Llamado a la población: “El momento de prepararse es ahora”

FEMA exhortó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades locales, ante posibles apagones, carreteras intransitables y riesgos por frío extremo.

“El momento de prepararse es ahora. La agencia insta a las personas a prestar atención a las autoridades locales y a tomar las medidas necesarias para mantenerse seguras a medida que el clima invernal severo se desplaza por la nación”, destacó Kristi Noem,.

Entre las recomendaciones clave destacan:

  • Registrarse en alertas de emergencia estatales y locales
  • Descargar la aplicación de FEMA para recibir notificaciones en tiempo real
  • Prepararse para cortes de energía
  • No usar generadores ni estufas de gas dentro del hogar por riesgo de intoxicación por monóxido de carbono
  • Evitar viajes innecesarios y extremar precauciones al conducir
  • Contar con alimentos, agua, ropa térmica y cobijas para varios días

“La seguridad de las familias depende de la preparación previa”, reiteró la agencia, al advertir que algunas zonas podrían quedar aisladas durante días.

