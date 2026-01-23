Aerolíneas ofrecen cambios de vuelo gratuitos por alerta de tormenta invernal

Una fuerte tormenta invernal está obligando a millones de viajeros en Estados Unidos a replantear sus planes. Ante el riesgo de cancelaciones, retrasos y aeropuertos colapsados, varias aerolíneas han activado políticas especiales que permiten modificar vuelos sin costo adicional. Esta medida busca reducir el impacto del clima extremo y dar mayor tranquilidad a los pasajeros.

De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno climático comenzará a sentirse a partir del viernes y afectará principalmente al sur, medio oeste y noreste del país. Se espera la combinación de nieve intensa, hielo y temperaturas bajo cero.

Las autoridades estiman que cerca de 230 millones de personas podrían verse impactadas directa o indirectamente.

Las aerolíneas se preparan para un fin de semana complicado. Los retrasos y cancelaciones son probables, especialmente en aeropuertos clave. Por esta razón, varias compañías han emitido alertas de viaje y han flexibilizado sus políticas de cambios para evitar aglomeraciones y que los pasajeros queden varados.

Además de las medidas de las aerolíneas, algunos viajeros están tomando precauciones adicionales. Hopper Technology Solutions informó un aumento del 17% en la compra de su política de “Asistencia por Interrupciones”. Este servicio permite reprogramar un vuelo en la siguiente opción disponible, incluso con otra aerolínea. Su costo ronda el 10% del valor total del viaje.

Aquí las aerolíneas que están permitiendo cambios en sus vuelos en los próximos días sin costo adicional por tormenta invernal:

American Airlines

American Airlines anunció que los pasajeros afectados por la tormenta podrán cambiar sus vuelos sin pagar cargos por modificación.

La medida aplica para quienes compraron boletos antes del 19 de enero y viajan entre el 23 y el 25 de enero.

La aerolínea indicó que el cambio debe realizarse antes del 25 de enero y sin modificar ciudad de origen ni destino. El viaje deberá completarse dentro del año siguiente a la fecha original del boleto.

Delta Air Lines

“Para ayudar a los clientes a gestionar sus planes de viaje y minimizar interrupciones, Delta ofrece flexibilidad para cambiar vuelos sin cargos“, informó la compañía en un comunicado, con el que activó su política flexible.

La aerolínea permitirá reprogramar viajes en Texas, el sureste y el noreste hasta el 28 de enero. Delta notificará a los pasajeros afectados mediante un mensaje de texto o correo electrónico.

Frontier Airlines

Frontier informó que eliminará cargos por cambios y cancelaciones en vuelos impactados por la tormenta. La condición principal es que no se modifique el origen ni el destino del viaje. Los clientes deberán cubrir cualquier diferencia de tarifa que exista al momento del cambio.

JetBlue

JetBlue habilitó una exención de penalidades para vuelos hacia o desde una docena de ciudades.

Aplica para reservas realizadas antes del 22 de enero. Los pasajeros podrán cancelar o reprogramar sin cargos adicionales.

Spirit Airlines

Spirit Airlines también emitió una alerta de viaje. La compañía permitirá reprogramar vuelos de fin de semana sin cobrar diferencia de tarifa para viajes completados antes del 28 de enero.

Southwest Airlines

Southwest advirtió que los vuelos entre el 23 y el 26 de enero podrían sufrir retrasos, desvíos o cancelaciones.

Los clientes con reservas en esas fechas pueden cambiar sus vuelos sin pagar ajustes en la tarifa.

United Airlines

United Airlines indicó que quienes compraron boletos antes del 20 de enero para viajar entre el 24 y el 26 podrán modificar sus itinerarios sin cargos ni diferencias de precio. El nuevo vuelo debe realizarse entre el 21 y el 28 de enero y mantener las mismas ciudades.

Para más información o detalles sobre cada una de estas exenciones, se recomienda contactar directamente a la aerolínea en la que viajas.

También te puede interesar: