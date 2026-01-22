¿Cuáles serán los aeropuertos más afectados por la tormenta invernal que azotará a EE.UU. este fin de semana?

El Centro Meteorológico de Aviación (AWC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que una importante tormenta invernal impactará de forma severa los viajes aéreos en Estados Unidos durante el fin de semana.

“Una significativa tormenta invernal sigue en camino para este fin de semana”, señaló el NWS AWC en una publicación en X el jueves por la mañana. “Muchos aeropuertos estadounidenses se verán afectados hasta las 12:00 UTC del lunes”.

A significant winter storm is still on track for this weekend. Many U.S. airports will be impacted through 12Z Monday. ❄️✈️



Aeropuertos con mayor riesgo de interrupciones

El pronóstico incluye un mapa con los aeropuertos que podrían sufrir los mayores impactos, entre ellos los de Oklahoma City, Oklahoma; Dallas-Fort Worth, Texas; Memphis, Tennessee; St. Louis, Missouri; Kansas City, Missouri; Nashville, Tennessee; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia; Charlotte, Carolina del Norte; Raleigh, Carolina del Norte; Washington, D. C.; Pittsburgh, Pensilvania; Filadelfia, Pensilvania; Nueva York, Nueva York; y Boston, Massachusetts.

La Administración de Emergencias de la Ciudad de Nueva York también alertó que podrían registrarse retrasos y cancelaciones generalizadas debido a las condiciones invernales, que afectarían el deshielo de aeronaves, las pistas, la disponibilidad de tripulación y el tráfico aéreo a nivel nacional.

“Incluso los vuelos fuera del noreste podrían verse afectados por la desubicación de aviones y tripulaciones”, advirtió la agencia, que recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y considerar planes de viaje flexibles.

Riesgo de turbulencias, hielo y cierres

Además de cancelaciones, los expertos advierten sobre la posibilidad de turbulencias moderadas o severas y formación de hielo en las aeronaves, lo que podría dificultar despegues y aterrizajes. Además, algunos aeropuertos podrían cerrar temporalmente debido a la tormenta.

Varios aeropuertos ya comenzaron a emitir advertencias. El Aeropuerto Dallas Love Field, el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham y el Aeropuerto Internacional de Memphis informaron que están activando protocolos especiales para enfrentar las condiciones invernales.

Según los pronósticos, la tormenta impactará primero Oklahoma y Texas, avanzará por el sur del país y luego se desplazará hacia el Atlántico Medio y el Noreste, con acumulaciones de hielo en el sur y fuertes nevadas en el Medio Oeste y el Valle de Ohio.

Más de 200 millones de personas en partes de 30 estados enfrentan advertencias de tormenta invernal desde el viernes hasta el domingo. El NWS advirtió que “casi todo el este de las Montañas Rocosas” sufrirá impactos por nieve, hielo o frío extremo desde el viernes hasta inicios de la próxima semana.

Meteorólogos alertan que el aire ártico procedente de Canadá avanzará hacia el centro y sureste del país, chocando con aire cálido y húmedo del Golfo de México, lo que generará extensas franjas de nevadas intensas, aguanieve y hielo, con efectos que podrían prolongarse hasta la próxima semana.

