Declaran estados de emergencia ante tormenta invernal que afectará a más de 200 millones de personas en EE.UU.

Varios estados de Estados Unidos declararon estado de emergencia ante la llegada de una gran tormenta invernal que podría dejar más de 30 centímetros de nieve en amplias zonas del país y provocar temperaturas peligrosamente bajas.

Según los pronósticos, más de 200 millones de personas en partes de 30 estados enfrentan advertencias de tormenta invernal desde el viernes hasta el domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que “casi todo el este de las Montañas Rocosas” sufrirá impactos por nieve, hielo o frío extremo desde el viernes hasta inicios de la próxima semana.

Temperaturas extremas y sensación térmica mortal

Cuando la tormenta se intensifique, se espera que las temperaturas caigan hasta 30 grados por debajo de lo normal en estados como Dakota del Norte, Dakota del Sur y Michigan. En algunas regiones, la sensación térmica podría descender entre 35 y 50 grados bajo cero, de acuerdo con The Weather Channel.

Meteorólogos alertan que el aire ártico procedente de Canadá avanzará hacia el centro y sureste del país, chocando con aire cálido y húmedo del Golfo de México, lo que generará extensas franjas de nevadas intensas, aguanieve y hielo, con efectos que podrían prolongarse hasta la próxima semana.

Autoridades advierten sobre cortes eléctricos, carreteras peligrosas y graves interrupciones en viajes y actividades. Crédito: Ryan Sun | AP

Estados declaran emergencia y piden a la población prepararse

El estado de emergencia ya está en vigor en Carolina del Sur, lo que permite movilizar recursos, activar la Guardia Nacional y coordinar la respuesta estatal. En Texas, el gobernador Greg Abbott activó los recursos de emergencia para anticiparse al impacto de la tormenta.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró la emergencia el miércoles y exhortó a los residentes a prepararse con antelación. “Ahora es el momento de prepararse, tener un plan en caso de cortes eléctricos y evitar las carreteras a menos que sea absolutamente necesario”, dijo.

En Maryland, el gobernador Wes Moore declaró un “estado de preparación”, mientras que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, pidió a los ciudadanos abastecerse de alimentos, combustible y cargar dispositivos ante posibles apagones.

Riesgo de hielo, daños estructurales y cortes eléctricos

Las autoridades advierten que el mayor riesgo de formación de hielo se extiende desde el centro de Texas hasta Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y las Carolinas. La acumulación de hielo podría derribar árboles y cables eléctricos, provocando apagones prolongados.

Meteorólogos también alertaron sobre un fenómeno poco común: árboles que podrían agrietarse o “explotar” debido al congelamiento de la savia en temperaturas extremadamente bajas.

En los Apalaches, se esperan acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve, mientras que en Nueva York podrían caer hasta 30 centímetros el domingo, según AccuWeather.

Compras de pánico y alteraciones en transporte y deportes

Ante la inminente tormenta, se reportaron compras de pánico en supermercados del sur y centro del país, con estantes vacíos de productos básicos como pan, leche, agua y pañales.

El impacto también se ha sentido en el transporte y el deporte. Varias conferencias universitarias ajustaron calendarios de baloncesto, mientras que los Texas Rangers cancelaron su evento anual Fan Fest por razones de seguridad.

Las aerolíneas Delta y American Airlines anunciaron exenciones de cargos por cambios de vuelo, y Amtrak comenzó a cancelar o acortar rutas para evitar condiciones peligrosas.

Se reportaron compras de pánico en supermercados del sur y centro del país. Crédito: George Walker IV | AP

Recursos federales en alerta

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que existen recursos federales disponibles para atender la emergencia.

“Estamos anticipando un evento climático invernal significativo que afectará a gran parte del país”, señaló, e instó a la población a prepararse para cortes de energía, carreteras cerradas, retrasos en aeropuertos y temperaturas bajo cero.

Las autoridades continúan monitoreando el sistema mientras millones de estadounidenses se preparan para lo que podría convertirse en una de las tormentas invernales más severas de los últimos años.

