Seguro Social: el error oculto que te quita dinero y cómo solucionarlo

Muchos trabajadores en Estados Unidos creen que el monto de su Seguro Social está garantizado solo por haber trabajado durante años. Sin embargo, existe un detalle poco visible que puede reducir de forma permanente el dinero que recibirás en la jubilación. No se trata de una mala decisión al momento de reclamar el beneficio, sino de un error administrativo que puede estar ocurriendo ahora mismo, sin que lo sepas.

El Seguro Social se basa en un principio simple: cuanto más ganas y más impuestos aportas durante tu vida laboral, mayor será tu beneficio mensual al retirarte. Para lograrlo, no basta con trabajar duro, también es clave que tu historial de ingresos esté correcto y completo.

El registro de ingresos es la base de tu jubilación

La Administración del Seguro Social (SSA) lleva un control detallado de los ingresos sobre los que pagas impuestos cada año. Esa información se guarda en tu registro de ganancias. A partir de esos datos se calcula el beneficio que recibirás al jubilarte.

“El beneficio de jubilación se calcula usando el historial de ingresos reportados durante toda la vida laboral”, señala SSA en su sitio web.

En condiciones normales, estos datos provienen directamente del IRS. Por eso suelen ser correctos. Aun así, los errores existen y son más comunes de lo que parece. Cambios de empleo, errores al escribir tu número de Seguro Social o incluso un cambio de nombre no reportado pueden provocar que parte de tus ingresos no se asocien a tu cuenta.

Cuando eso ocurre, el sistema interpreta que ganaste menos de lo real. El resultado es un beneficio mensual más bajo. Si faltan años completos de ingresos, la pérdida puede ser significativa y permanente.

Por qué muchos no detectan el problema a tiempo

La mayoría de las personas no revisa su historial de ganancias hasta que se acerca la jubilación. Para entonces, puede ser tarde corregir algunos errores.

Ese detalle convierte a la revisión periódica del registro en una tarea clave. No hacerlo es uno de los errores más costosos y menos conocidos del sistema.

Cómo revisar tu historial de ingresos paso a paso

El primer paso es crear una cuenta en my Social Security. Desde allí puedes ver año por año cuánto ingreso aparece registrado. Es importante comparar esos montos con tus declaraciones de impuestos o formularios W-2.

Si eres un trabajador con ingresos altos, hay un matiz importante. El Seguro Social solo grava ingresos hasta un límite anual. Si ganaste más que ese tope, es normal que el registro muestre solo el máximo permitido y no tu salario completo.

Qué hacer si encuentras un error

Si detectas una discrepancia, debes actuar. La SSA permite presentar una Solicitud de Corrección del Registro de Ingresos. Junto con el formulario, debes adjuntar pruebas como declaraciones de impuestos o formularios W-2.

Por regla general, el plazo para corregir errores es de tres años, tres meses y 15 días desde el final del año fiscal afectado.

“En algunos casos es posible realizar correcciones después del plazo, dependiendo de la causa del error”, aclara la Administración.

También puedes comunicarte directamente con la SSA o pedir una cita en una oficina local para recibir orientación personalizada.

Revisar tu historial de ingresos no toma mucho tiempo. Pero ignorarlo puede costarte miles de dólares a lo largo de tu jubilación. El Seguro Social no solo depende de cuánto trabajaste, sino de que cada dólar ganado esté correctamente registrado. Sin importar tu edad, estás a tiempo de corregir cualquier discrepancia, no dejes pasar más tiempo.

También te puede interesar: