Impuestos 2026: no presentes tu declaración antes de tener estas 8 cosas

Cada temporada de impuestos aparece la misma prisa. Muchas personas quieren declarar cuanto antes para recibir su reembolso rápido. Sin embargo, presentar la declaración sin tener toda la documentación puede generar errores, retrasos o avisos del IRS que nadie quiere recibir.

Antes de usar un software en línea o acudir con un preparador de impuestos, es fundamental contar con la información correcta. El IRS recibe copias de la mayoría de los formularios fiscales. Cualquier dato que no coincida puede activar revisiones automáticas. Por eso, estos son los ocho elementos que debes tener listos antes de presentar tu declaración de impuestos 2026.

La fecha límite para presentar el Formulario 1040 del año fiscal 2025 es el 15 de abril de 2026.

1. Formulario W-2 de cada empleador

El Formulario W-2 muestra cuánto ganaste como empleado y cuánto se te retuvo en impuestos federales y estatales.

Si trabajaste para más de una empresa durante el año, necesitas un W-2 por cada empleador.

Las empresas están obligadas a enviar estos formularios antes del 31 de enero. Muchas los publican primero en portales digitales. Es importante verificar que los datos coincidan antes de declarar.

2. Formulario W-2G por ganancias en juegos de azar

Si ganaste dinero en casinos, apuestas deportivas o loterías, podrías haber recibido un Formulario W-2G. Este documento reporta premios sujetos a impuestos.

Aunque no recibas el formulario, el IRS exige que declares las ganancias. Las pérdidas pueden deducirse, pero solo si detallas deducciones y hasta el monto ganado.

3. Formularios 1099 por ingresos laborales

Los ingresos obtenidos como contratista, freelancer o trabajador independiente se reportan con formularios 1099.

El más común es el 1099-NEC, que muestra pagos por servicios. También está el 1099-K, que reporta ingresos recibidos por tarjetas o plataformas digitales.

Aunque no recibas un 1099, el ingreso sigue siendo imponible y debe declararse.

4. Comprobantes de gastos para ingresos 1099

Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir gastos relacionados con su actividad. Esto incluye herramientas, materiales, publicidad y suministros.

Si usas tu vehículo para trabajar, necesitas un registro de millas. Para 2025, la deducción estándar es de 70 centavos por milla. Estos gastos se reportan en el Schedule C (Anexo C).

5. Otros formularios 1099 por ingresos no laborales

Existen formularios 1099 para distintos tipos de ingresos. El 1099-INT reporta intereses bancarios. El 1099-DIV muestra dividendos. El 1099-G incluye pagos por desempleo.

También están el 1099-B para inversiones, el 1099-R para retiros de jubilación y el 1099-S si vendiste una propiedad. Todos pueden afectar tu declaración.

6. Formularios por beneficios del Seguro Social o ferrocarriles

Quienes reciben Seguro Social obtienen el Formulario SSA-1099, donde se detallan los beneficios recibidos y las retenciones aplicadas.

Los beneficiarios del sistema ferroviario reciben el RRB-1099. Parte de estos ingresos puede ser imponible, dependiendo del total de tus ingresos anuales.

7. Formularios 1098 para deducciones y créditos

Los formularios 1098 pueden ayudarte a reducir impuestos. El 1098 de intereses hipotecarios permite deducciones si detallas gastos.

El 1098-E puede otorgar una deducción de hasta $2,500 dólares por intereses de préstamos estudiantiles. El 1098-T sirve para reclamar créditos educativos.

8. Documentos básicos y de apoyo

Antes de declarar, asegúrate de tener números de Seguro Social o ITIN de todos los dependientes. También necesitas información bancaria para recibir tu reembolso por depósito directo.

Si hiciste pagos trimestrales, debes reportarlos. Tener a la mano la declaración del año anterior también ayuda a verificar datos y evitar errores.

Reunir estos documentos con anticipación no solo agiliza el proceso, también reduce riesgos de ajustes, auditorías o retrasos en tu reembolso.

