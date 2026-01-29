IRS: ¿cuándo llegará el reembolso de impuestos 2026?

Para millones de contribuyentes en Estados Unidos, la llegada del reembolso de impuestos representa un alivio financiero esperado cada año. Sin embargo, una de las dudas más comunes al presentar la declaración es saber exactamente cuándo el IRS enviará el dinero. La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha y conocer los tiempos, reglas y posibles retrasos puede marcar la diferencia al momento de planificar gastos importantes.

Desde el 26 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a aceptar y procesar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. Con esta fecha se dio inicio oficial a la temporada de impuestos, que se extenderá hasta el 15 de abril de 2026 para la mayoría de los contribuyentes en el país.

A partir de que una declaración es recibida, el IRS analiza la información y determina si el contribuyente tiene derecho a un reembolso federal. En condiciones normales, la agencia indica que la mayoría de los reembolsos se emiten en un plazo menor a 21 días. Aun así, no existe una fecha exacta garantizada para todos los casos.

El tiempo de espera puede variar por distintos factores. Algunas declaraciones requieren una revisión adicional si se detectan posibles errores, datos incompletos o señales de robo de identidad o fraude. En estos escenarios, el proceso se extiende y el reembolso puede tardar más de lo habitual.

También es importante considerar la Ley PATH. Esta normativa obliga al IRS a retener temporalmente los reembolsos relacionados con el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC). Para la temporada 2026, la mayoría de estos reembolsos estarán disponibles a partir del 2 de marzo, siempre que el contribuyente haya optado por depósito directo y no existan problemas adicionales en su declaración.

El método de presentación influye directamente en la rapidez del proceso. Según la información oficial del IRS, una declaración enviada electrónicamente correspondiente al año fiscal en curso suele recibir respuesta en un plazo aproximado de 24 horas. En cambio, las declaraciones de años anteriores enviadas de forma electrónica pueden tardar entre tres y cuatro días.

Cuando la declaración se envía en papel, los tiempos se alargan considerablemente. En estos casos, el IRS advierte que la respuesta puede demorar hasta cuatro semanas o más, dependiendo del volumen de trabajo y la fecha de envío.

Para quienes desean saber en qué etapa se encuentra su reembolso, el IRS ofrece herramientas digitales de seguimiento. La más utilizada es “¿Dónde está mi reembolso?”, disponible en el sitio web oficial de la agencia. También se puede consultar el estado a través de la aplicación móvil IRS2Go.

En ambos casos, el contribuyente deberá proporcionar información básica. Se solicita el número de Seguro Social o ITIN, el estado civil utilizado en la declaración y el monto exacto del reembolso reclamado. Con estos datos, el sistema muestra si la declaración fue recibida, aprobada o si el pago ya fue enviado.

Existen fechas clave que conviene tener presentes durante esta temporada. El 26 de enero de 2026 marcó el inicio de la presentación de declaraciones individuales. El 15 de abril de 2026 es la fecha límite federal para presentar la declaración o solicitar una prórroga. Para quienes pidan extensión, el plazo final será el 15 de octubre de 2026.

El IRS también advierte sobre un riesgo que muchos contribuyentes desconocen. Sí es posible perder un reembolso. La agencia explica que las personas pueden dejar de reclamar cientos de dólares “por no presentar una declaración de impuestos y se les pasó el plazo para reclamar ese reembolso”. Esto ocurre cuando no se presenta una declaración dentro de un periodo de tres años, ya que “los fondos se convertirán en propiedad del Departamento del Tesoro estadounidense”, según el IRS.

