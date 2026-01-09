IRS anuncia que la temporada de impuestos 2026 inicia el 26 de enero

El calendario fiscal de Estados Unidos ya tiene fecha clave para millones de contribuyentes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que la temporada de impuestos 2026 comenzará el lunes 26 de enero, marcando el inicio del periodo para presentar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. El arranque llega acompañado de cambios importantes en la ley tributaria del One Big Beautiful Bill de presidente Donald Trump, que podrían modificar deducciones, créditos y el tamaño de los reembolsos.

De acuerdo con el IRS, los contribuyentes tendrán hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para presentar su declaración y pagar cualquier impuesto adeudado. La agencia prevé recibir alrededor de 164 millones de declaraciones individuales, la mayoría enviadas de forma electrónica, lo que sigue consolidando al e-file como el método preferido por rapidez y seguridad.

“El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está listo para ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de declaración y pago de impuestos durante la temporada de impuestos de 2026”, declaró Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS.

Este nuevo ciclo fiscal estará influido por varias disposiciones de la llamada One Big Beautiful Bill, una ley que introduce beneficios fiscales relevantes para trabajadores y familias. Entre los cambios más destacados se encuentran nuevas deducciones por propinas, horas extra, intereses de préstamos para automóviles y una deducción mejorada para adultos mayores, que ahora se reclamarán mediante el nuevo formulario Schedule 1-A.

“El presidente Trump está comprometido con los contribuyentes de este país y con mejorar la exitosa temporada de declaración de impuestos de 2025”, declaró el comisionado interino del IRS, Scott Bessent, en el comunicado del IRS.

Añadió que, antes de la aprobación de la nueva ley, el Departamento del Tesoro y el IRS ya trabajaban en la actualización de formularios y procesos “para beneficio de los estadounidenses trabajadores”, según el comunicado oficial del IRS.

Uno de los temas que más interés genera cada año es el reembolso de impuestos. De acuerdo con el IRS, el reembolso promedio del año pasado fue cercano a $3,200 dólares. Para 2026, algunos analistas anticipan que el monto promedio podría aumentar en alrededor de $1,000 dólares, impulsado por las nuevas exenciones fiscales incluidas en la legislación reciente.

El tiempo para recibir el reembolso dependerá del método de presentación. Quienes declaren electrónicamente suelen recibir su dinero en menos de 21 días. Esto significa que un contribuyente que presente su Formulario 1040 el mismo 26 de enero podría recibir su reembolso a mediados de febrero, siempre que no haya errores o revisiones adicionales.

La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” del IRS permite rastrear el estado de la devolución. La información suele estar disponible unas 24 horas después de presentar una declaración electrónica.

En el caso de las declaraciones en papel, el proceso es más lento y puede tomar hasta cuatro semanas para mostrar actualizaciones.

El IRS también reforzó su recomendación de usar el depósito directo y contar con una cuenta bancaria activa. La agencia avanza en la eliminación gradual de los cheques en papel, como parte de una orden ejecutiva para modernizar los pagos federales.

Además, los contribuyentes deben estar atentos a formularios como el 1099-K y el nuevo 1099-DA, relacionados con ingresos por plataformas digitales y activos digitales. El IRS recordó que todo ingreso sujeto a impuestos debe declararse, incluso si no se recibe alguno de estos formularios.

Para quienes necesitan ayuda, el IRS pone a disposición opciones gratuitas como Free File, programas para militares como MilTax y asistencia presencial mediante centros de ayuda y voluntarios certificados.

Como cualquier temporada fiscal, es recomendable acercarse con un experto contable que te ayude a presentar tus impuestos, ya que podría ayudarte con deducciones y reembolsos. Asimismo, con todos los cambios actuales, estos beneficios podrían multiplicarse y podrías lamentarte enterarte después de que podrías haber aplicado a algún programa y no lo hiciste.

Mucho éxito con tus impuestos.

