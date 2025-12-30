Los nueve estados que reducirán los impuestos en 2026

El inicio de 2026 traerá un alivio fiscal para millones de contribuyentes en Estados Unidos. En un contexto de inflación persistente y costos de vida elevados, varios estados han decidido reducir sus impuestos sobre la renta individual. Estas medidas podrían significar más dinero disponible en los bolsillos de muchas familias al comenzar el año.

De acuerdo con un análisis reciente de la Tax Foundation, nueve estados aplicarán recortes a sus tasas de impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2026. Estas reducciones forman parte de una estrategia que comenzó durante la pandemia, cuando los presupuestos estatales crecieron gracias a la ayuda federal extraordinaria.

Quienes apoyan estas medidas aseguran que los recortes fiscales impulsan el crecimiento económico y hacen a los estados más atractivos para trabajadores y empresas. Sin embargo, organizaciones como el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) advierten que bajar o eliminar estos impuestos puede limitar la inversión en servicios públicos esenciales, como educación e infraestructura.

A pesar de la polémica en torno a la cuestión política, para la gran mayoría de los trabajadores el recorte significa más dinero en sus manos. Aquí los nueve estados que recortarán impuestos al inicio del 2026.

1. Georgia será uno de los estados que ajuste su tasa. El impuesto sobre la renta bajará de 5.19% en 2025 a 5.09% en 2026.

Según la estación WABE, afiliada a NPR en Atlanta, el plan estatal contempla reducciones anuales de 0.10% hasta llegar a 4.99%. Algunos legisladores incluso han planteado eliminar el impuesto por completo.

2. Indiana también verá una reducción. Su tasa plana pasará de 3% a 2.95% en 2026, como parte de una ley presupuestaria aprobada en 2023. El plan prevé otro recorte adicional en 2027, cuando la tasa baje a 2.9%.

3. En Kentucky, el impuesto individual disminuirá de 4% a 3.5%. Esta reducción responde a una ley de 2022 que activa recortes automáticos si se cumplen ciertos objetivos de ingresos y reservas fiscales, según Louisville Public Media.

4. Mississippi reducirá su tasa de 4.4% a 4% en 2026. La Tax Foundation señala que esta será la última fase de un plan escalonado. Además, una ley firmada por el gobernador Tate Reeves permitirá seguir reduciendo el impuesto hasta llegar potencialmente a 0% en el futuro.

5. Montana ajustará su tasa marginal más alta, que bajará de 5.9% a 5.65% en 2026. La legislación también amplía el acceso al tramo impositivo más bajo, beneficiando a más contribuyentes.

6. Nebraska reducirá su tasa de 5.2% a 4.55%. No obstante, el estado enfrenta un déficit presupuestario de $432 millones de dólares, según el CBPP. Algunos legisladores han pedido pausar futuros recortes para estabilizar las finanzas públicas.

7. En Carolina del Norte, la tasa plana bajará de 4.25% a 3.99%. Aunque el gobernador es demócrata, el poder legislativo republicano ha impulsado estas reducciones como parte de su agenda económica.

8. Ohio aplicará una tasa plana de 2.75% para ingresos no comerciales superiores a $26,050 dólares. La Cámara de Representantes del estado afirmó que esta medida “hace a Ohio más competitivo, simplifica el código fiscal y estimula los ingresos”, según un comunicado oficial.

9. Oklahoma también reducirá su tasa marginal más alta, que pasará de 4.75% a 4.5%. La reforma fiscal aprobada este año consolidó seis tramos impositivos en solo tres.

A estos cambios estatales se suman posibles beneficios federales. La nueva ley fiscal republicana elevó el límite de la deducción SALT de $10,000 a $40,000 dólares. Piper Sandler estima que los reembolsos podrían ser hasta un tercio mayores, lo que representa cerca de $1,000 dólares adicionales por contribuyente.

Aunque un punto porcentual o medio punto porcentual pareciera que no es mucho, hablando de los ingresos que generan los trabajadores, puede traducirse en algunos cuantos dólares extra que destinar a su hogar.

