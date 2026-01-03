¿Cuándo enviará mi pago el Seguro Social? Aquí el calendario completo del 2026

Con el inicio de un nuevo año, millones de personas se hacen la misma pregunta: ¿qué día exacto llegará mi pago del Seguro Social? En 2026, esa duda cobra aún más relevancia debido al ajuste por costo de vida, los cambios en Medicare y la importancia de planificar cada dólar con anticipación.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos de 2026 incluirán un aumento del 2.8% por concepto de ajuste por costo de vida, conocido como COLA. Este incremento representa, en promedio, unos $56 dólares adicionales al mes para quienes reciben beneficios de jubilación, incapacidad o sobrevivencia.

También reciben este aumento los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Este programa apoya a personas con discapacidades calificadas, recursos limitados o mayores de 65 años. Según la SSA, cerca de 71 millones de personas reciben Seguro Social y más de 7.4 millones reciben SSI.

Cambios clave del Seguro Social en 2026

Aunque el COLA ofrece un alivio, no todo el aumento llegará al bolsillo. En 2026, la prima estándar mensual de Medicare Parte B sube a $202.90 dólares. Esto representa un incremento de $17.90 dólares al mes, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Muchos beneficiarios tienen esta prima descontada automáticamente de su cheque del Seguro Social. Por ello, el aumento en Medicare reducirá parte del ajuste por inflación.

El beneficio máximo del Seguro Social también cambia. En 2026, el pago máximo mensual a la edad plena de jubilación sube de $4,018 a $4,152 dólares. Quienes esperan hasta los 70 años pueden recibir hasta $5,251 dólares mensuales, el monto más alto permitido.

Así funciona el calendario de pagos del Seguro Social

La SSA utiliza un sistema escalonado para distribuir los pagos y evitar retrasos. La fecha exacta depende del año en que comenzaste a recibir beneficios y de tu día de nacimiento.

Las personas que empezaron a cobrar antes de mayo de 1997 reciben su pago el día 3 de cada mes. Si ese día cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Quienes comenzaron después de mayo de 1997 reciben su dinero un miércoles específico del mes, según su fecha de nacimiento.

Fechas de pago del Seguro Social y SSDI en 2026

Solo para que lo tengas claro, los pagos señalados están distribuidos con base en el nacimiento de los beneficiarios: 1–10 / 11–20 / 21–31.

Enero: 14 / 21 / 28

Febrero: 11 / 18 / 25

Marzo: 11 / 18 / 25

Abril: 8 / 15 / 22

Mayo: 13 / 20 / 27

Junio: 10 / 17 / 24

Julio: 8 / 15 / 22

Agosto: 12 / 19 / 26

Septiembre: 9 / 16 / 23

Octubre: 14 / 21 / 28

Noviembre: 10 / 18 / 25

Diciembre: 9 / 16 / 23

Pagos para beneficiarios que comenzaron antes de mayo de 1997

Enero: viernes 3

Febrero: martes 3

Marzo: martes 3

Abril: viernes 3

Mayo: viernes 1 (el día 3 cae en domingo y el pago se adelanta)

(el día 3 cae en domingo y el pago se adelanta) Junio: miércoles 3

Julio: jueves 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: jueves 3

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: jueves 3

Calendario completo de pagos del SSI en 2026

El SSI se paga el primer día de cada mes. Si esa fecha cae en fin de semana o feriado federal, el pago se adelanta.

Enero 2026: miércoles 31 de diciembre de 2025

Febrero: viernes 30 de enero

Marzo: viernes 27 de febrero

Abril: miércoles 1 de abril

Mayo: viernes 1 de mayo

Junio: lunes 1 de junio

Julio: miércoles 1 de julio

Agosto: viernes 31 de julio

Septiembre: martes 1 de septiembre

Octubre: jueves 1 de octubre

Noviembre: viernes 30 de octubre

Diciembre: martes 1 de diciembre

Enero 2027: jueves 31 de diciembre de 2026

En seis meses del año, el pago del SSI se adelanta debido a fines de semana o feriados.

Tener claro el calendario del Seguro Social 2026 permite organizar pagos de renta, servicios, medicinas y deudas sin sobresaltos. Aunque el sistema de depósitos directos es confiable, los feriados pueden alterar los tiempos.

