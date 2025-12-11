Seguro Social: por qué los jubilados podrían recibir menos dinero en 2026

Los beneficios del Seguro Social están diseñados para ayudar a los adultos mayores a cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, para muchos jubilados, los cheques mensuales no son suficientes para mantener un estilo de vida cómodo. Es más, ni con el nuevo ajuste por el costo de vida (COLA) se tendrá más dinero como se espera, ya que la inflación y Medicare estarían consumiendo vorazmente esos fondos.

Un estudio de 2025 de la Senior Citizens League reveló que 21.8 millones de adultos mayores dependen únicamente del Seguro Social para sobrevivir, y que dos tercios de los encuestados están insatisfechos con el monto de su pago mensual. Para 2026, esta situación podría empeorar, dejando a muchos jubilados en aprietos.

El problema principal radica en el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) del Seguro Social. Este ajuste debería ayudar a que los beneficios se mantengan al ritmo de la inflación, pero los jubilados no perciben que esto esté ocurriendo. De hecho, el 94% de los encuestados por la Senior Citizens League consideró que el aumento del 2.5% en 2025 fue insuficiente y que sus beneficios no conservaban su poder adquisitivo.

A primera vista, el aumento previsto para 2026 parece positivo. Los jubilados recibirán un incremento del 2.8% en sus beneficios, ligeramente superior al del año anterior. No obstante, existe un detalle crítico: los aumentos en las primas de Medicare, que podrían absorber gran parte de esta mejora y afectar la planificación financiera de quienes cuentan con presupuestos ajustados.

Entre 2024 y 2025, la prima estándar de Medicare Parte B aumentó de $174.70 a $185 dólares mensuales. Para 2026, la subida será mucho más significativa, llegando a $202.90 dólares, un incremento del 9.7% que representa $17.90 dólares al mes.

Esto significa que un jubilado que reciba $2,000 dólares al mes, cercano al beneficio promedio, verá que su aumento de $56 dólares mensuales se reduce a apenas $38.10 dólares después de deducir la prima de Medicare, que generalmente se descuenta automáticamente de su cheque de Seguro Social.

Este ajuste implica que, en la práctica, los jubilados no experimentarán un aumento real cercano al 2.8% anunciado. La mayoría de los adultos mayores se inscriben en Medicare al cumplir 65 años, por lo que sus primas afectan directamente el dinero adicional que podrían recibir. Con $17.90 dólares del aumento desapareciendo antes de llegar a sus manos, quienes dependen exclusivamente del Seguro Social enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos, especialmente si no cuentan con ahorros adicionales en 401(k) o IRA.

El problema se agrava porque los jubilados ya sienten que la inflación supera las cifras oficiales. Según la Senior Citizens League, muchos reportaron que los precios aumentan “mucho más” de lo que estima el gobierno. Esto se debe a que la fórmula usada para calcular los COLAs se basa en una canasta de bienes y servicios que refleja el consumo de trabajadores urbanos, pero no pondera de manera adecuada áreas donde los adultos mayores gastan más, como salud y vivienda.

Por estas razones, los jubilados que no anticipen el impacto de las primas de Medicare podrían esperar un dinero que no llegará en su totalidad, poniendo en riesgo su estabilidad financiera en 2026. Los beneficiarios del Seguro Social deben planificar mejor sus finanzas para evitar sorpresas desagradables. Si es cierto que de por sí esa pensión resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, el golpe podría ser mayor si esperas una cantidad que no va a llegar.

