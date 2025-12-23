PIB en EE.UU. creció a un ritmo anual de 4.3% en el tercer trimestre del 2025

La economía de Estados Unidos mostró un impulso mayor al esperado durante el verano de 2025. Entre julio y septiembre, la actividad productiva avanzó con fuerza y dejó claro que el crecimiento no solo se mantuvo, sino que se aceleró frente al trimestre previo. El dato confirma que el motor económico siguió encendido pese a un entorno marcado por presiones inflacionarias y ajustes en la inversión.

De acuerdo con la estimación inicial de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el producto interno bruto (PIB) real aumentó a una tasa anual de 4.3% en el tercer trimestre de 2025. En el periodo abril-junio, el crecimiento había sido de 3.8%. Este resultado superó ampliamente las previsiones del mercado, que apuntaban a un avance cercano al 3%.

La BEA explicó que esta publicación sustituyó a los cálculos preliminares habituales debido al reciente cierre del gobierno federal.

El mayor dinamismo económico se apoyó en varios frentes. El gasto del consumidor volvió a ganar fuerza y se consolidó como el principal sostén del crecimiento. Las exportaciones también mostraron una recuperación relevante, al igual que el gasto del gobierno. Estos avances compensaron parcialmente la caída registrada en la inversión privada.

Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, disminuyeron durante el trimestre. Este factor contribuyó de forma positiva al resultado final. Frente al segundo trimestre, la economía se benefició además de una menor contracción de la inversión y de un repunte más claro en el consumo de los hogares.

El gasto del consumidor, que representa cerca del 70% de la actividad económica del país, creció a una tasa anual de 3.5% entre julio y septiembre. En el trimestre anterior había aumentado 2.5%. Este salto refleja que los hogares siguieron gastando pese a los precios elevados y a un entorno financiero más restrictivo.

Otro indicador relevante fue el de las ventas finales reales a compradores privados nacionales. Esta métrica, que combina el consumo y la inversión fija privada, avanzó 3.0% en el tercer trimestre. En el periodo previo, el incremento había sido de 2.9%. El dato sugiere una demanda interna sólida y relativamente estable.

La inflación, sin embargo, continúa siendo un punto de atención. El índice de precios de las compras internas brutas aumentó 3.4% a tasa anual, por encima del 2.0% observado en el segundo trimestre. El índice de gastos de consumo personal, referencia clave para la Reserva Federal, subió 2.8%, frente al 2.1% previo.

Al excluir alimentos y energía, la inflación subyacente del PCE se ubicó en 2.9%. En el trimestre abril-junio había sido de 2.6%. Estos niveles confirman que las presiones inflacionarias persisten y podrían influir en las próximas decisiones de política monetaria.

Desde el lado de los ingresos, el ingreso interno bruto (GDI) real aumentó 2.4% en el tercer trimestre. En el segundo había crecido 2.6%, según cifras revisadas. El promedio entre el PIB real y el GDI real avanzó 3.4%, mostrando una imagen más equilibrada del desempeño económico.

Las ganancias corporativas también sorprendieron. Los beneficios provenientes de la producción corriente aumentaron en $166,100 millones de dólares, tras un avance mucho más modesto de $6,800 millones de dólares en el trimestre anterior. Este repunte sugiere un entorno favorable para muchas empresas.

