Dónde jugar la lotería en Navidad y Año Nuevo para ganar: los lugares más afortunados

Cuando se acercan Navidad y Año Nuevo, muchas personas en Estados Unidos buscan algo más que regalos y celebraciones. Para miles de jugadores, estas fechas también representan una oportunidad única de probar suerte en la lotería, especialmente cuando los premios alcanzan cifras históricas. En este cierre de año, el Powerball se ha convertido en el gran protagonista y ha despertado una pregunta clave: ¿existen lugares donde jugar durante las fiestas aumenta las probabilidades de ganar?

El interés no es casual. El premio mayor del Powerball ha escalado hasta los $1,700 millones de dólares antes del sorteo de Nochebuena. Esta cifra lo coloca como el cuarto jackpot más grande en la historia del juego.

Si una persona logra acertar los cinco números y el Powerball, podría optar por un pago único en efectivo de $781.3 millones de dólares, una cantidad que cambia vidas de un día para otro.

La expectativa es aún mayor porque, si no hay ganador el 24 de diciembre, el premio podría igualar el mayor jackpot del año. En septiembre, dos boletos vendidos en Texas y Montana compartieron un premio de $1,787 mil millones de dólares. Con estas cifras sobre la mesa, millones de jugadores buscan pistas que los acerquen a la fortuna.

Un estudio de Casino.org analizó los estados, ciudades y tiendas que han vendido más boletos ganadores durante las últimas cinco temporadas festivas. El periodo revisado abarca del 24 de diciembre al 1 de enero. Los resultados muestran patrones interesantes que muchos considerarían señales de buena suerte.

A nivel estatal, los territorios más grandes dominan la lista. Michigan encabeza el ranking como el estado más afortunado, con más de $843 millones de dólares en premios acumulados.

Le sigue Florida, aunque a gran distancia, con poco más de $23 millones de dólares. Nueva York ocupa el tercer lugar con $12.4 millones de dólares.

California y Texas completan el top cinco, confirmando que la suerte parece concentrarse en estados con alta población y alto volumen de ventas de boletos.

Cuando se analiza por ciudades, Michigan vuelve a destacar. Grand Blanc aparece como la ciudad más afortunada, con premios que superan los $842 millones de dólares en las últimas cinco temporadas navideñas.

Orlando, en Florida, se posiciona en segundo lugar, seguida por Fresh Meadows, en Nueva York. Tampa y Anaheim también figuran entre las ciudades donde la fortuna ha sonreído con mayor frecuencia.

El estudio no se limitó a ubicaciones geográficas. También revisó las cadenas de tiendas donde se compraron los boletos ganadores. En este apartado, las tiendas de conveniencia y supermercados lideran el camino. 7-Eleven ocupa el primer lugar, con casi $11.8 millones de dólares en premios. Publix le sigue con más de 5.1 millones de dólares. Save Mart, Racetrac y Winn-Dixie completan la lista de marcas más afortunadas durante las fiestas.

Incluso algunas tiendas específicas destacan de forma sorprendente. Una de ellas es Food Castle, ubicada en Grand Blanc, Michigan, donde se vendieron boletos ganadores por más de $842 millones de dólares. También figuran un 7-Eleven en Orlando, una estación de servicio en Fresh Meadows y comercios en Anaheim y Carrollton, Texas.

Aunque ningún lugar garantiza un premio, estos datos muestran tendencias de suerte que se podrían considerar contundentes. Para quienes decidan jugar durante Navidad o Año Nuevo, no te decimos que elegir estos puntos de venta aumentan tus probabilidades, porque no es así, sin embargo, probar suerte en lugares donde ya hizo su aparición podría darle un toque de emoción a tu experiencia de juego. Al final, comprende que debes jugar con responsabilidad y que la suerte no se controla. Quizás la magia de la Navidad se haga presente en tu hogar.

