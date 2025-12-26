Powerball de $1,817 millones tiene dueño: quién tuvo una gran Navidad

Mientras muchas familias celebraban la Nochebuena con cenas y regalos modestos, una persona en Estados Unidos recibió un obsequio imposible de igualar. El premio mayor del Powerball, valuado en $1,817 millones de dólares, finalmente cayó en manos de un solo ganador.

El boleto ganador del Powerball fue vendido en Arkansas durante el sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025. Hasta ahora, el ganador no ha revelado su identidad. Lo que sí se sabe es que acertó los seis números y se llevó el que es el segundo premio de lotería más grande del país.

La persona ganadora tiene dos opciones para cobrar el dinero. Puede elegir el pago anual o el pago único. La opción de anualidad contempla un total de $1,817 millones de dólares antes de impuestos. Este esquema incluye un pago inicial inmediato y 29 pagos anuales adicionales. Cada uno de esos pagos aumenta un 5% año tras año.

La otra alternativa es recibir el dinero en una sola exhibición. En este caso, el monto sería de $834.9 millones de dólares antes de impuestos. Esta decisión suele ser una de las más difíciles para los ganadores, ya que implica evaluar impuestos, inversiones y planificación financiera a largo plazo.

El premio alcanzó los $1,817 millones de dólares gracias a un aumento significativo en la venta de boletos durante los últimos días. Esto lo convirtió en el segundo jackpot más grande en la historia de la lotería estadounidense. También fue el premio más alto del Powerball en todo el año y la segunda vez en 2025 que el juego superó la barrera de los mil millones de dólares.

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador”, declaró Matt Strawn, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, en un comunicado de prensa. “También queremos agradecer a todos los jugadores que se unieron a esta racha de premios mayores; cada boleto comprado apoya programas y servicios públicos en todo el país”.

Los números ganadores del sorteo del 24 de diciembre fueron 4, 25, 31, 52 y 59. La Powerball fue el número 19. El multiplicador Power Play en esa noche fue de 2X. Un solo boleto coincidió con todas las combinaciones, lo que confirmó que hubo un único ganador.

Tras este resultado, el Powerball reinicia su premio mayor. El próximo sorteo, programado para el sábado 27 de diciembre después de las 11 p.m. hora del Este, comenzará con un jackpot de $20 millones de dólares. Debido a que el premio es menor a $150 millones de dólares, el multiplicador Power Play 10X estará disponible nuevamente.

El Powerball se juega comprando un boleto de $2 dólares. Los jugadores eligen cinco números del 1 al 69 y un número rojo del 1 al 26. También existe la opción Quick Pick, donde la máquina selecciona los números al azar. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar todos los números.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Si nadie gana, el premio continúa acumulándose.

Desde La Opinión, felicitamos al nuevo multimillonario que termina el 2025 con un gran regalo de Navidad, vislumbrando un 2026 extremadamente próspero. Ahora, esperamos que no se convierta en una de esas historias que pierden su fortuna rápidamente.

