Devolver tus regalos de Navidad puede ser costoso este año

Después de las fiestas, muchos hogares se enfrentan al mismo dilema. Regalos que no quedaron, tallas equivocadas o artículos duplicados. Lo que antes era un trámite sencillo y gratuito ahora puede convertirse en un gasto inesperado. En esta temporada, devolver regalos navideños ya no es tan fácil ni tan barato como muchos consumidores recuerdan.

Durante años, las políticas de devolución sin complicaciones fueron una poderosa herramienta de venta. Hoy, ese modelo comienza a desaparecer. Varias de las principales cadenas minoristas en Estados Unidos han empezado a cobrar tarifas por devoluciones, incluso cuando los productos están nuevos, sin usar y en su empaque original.

Macy’s, una de las tiendas departamentales más conocidas del país, ahora cobra $9.99 dólares por las devoluciones enviadas por correo. En el caso de TJ Maxx y Marshalls, el cargo asciende a $11.99 dólares por cada artículo devuelto bajo esa modalidad.

Las marcas de ropa tampoco se quedan atrás. J. Crew aplica una tarifa de $7.50 dólares para devoluciones por correo. Abercrombie & Fitch cobra $7 dólares. H&M exige $3.99 dólares, mientras que Zara ha fijado su costo en $4.95 dólares. Estas cantidades pueden parecer pequeñas, pero se acumulan rápidamente cuando se trata de varios regalos.

En el sector de la electrónica, el impacto puede ser aún mayor. Best Buy puede cobrar hasta $45 dólares por devolver ciertos dispositivos, dependiendo del tipo de producto y del método de devolución. Esto ha generado sorpresa entre consumidores que no esperaban pagar tanto solo por regresar un artículo.

Amazon también ha ajustado su política. Algunos clientes ahora deben pagar por las devoluciones, a menos que utilicen la opción de entrega presencial sin caja en puntos autorizados. Esta alternativa se ha convertido en una de las pocas formas de evitar cargos adicionales.

El fenómeno no es menor. Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), los estadounidenses devolverán aproximadamente $850,000 millones de dólares en mercancía este año. Además, casi el 20% de todas las compras en línea realizadas en Estados Unidos terminan siendo devueltas, de acuerdo con el mismo organismo.

Expertos del sector señalan que este cambio responde a presiones económicas más amplias. David Sobie, cofundador de Happy Returns, empresa que utiliza robots con inteligencia artificial para facilitar devoluciones, apunta a factores externos.

“Los comerciantes están ahora bajo una enorme presión de costos”, comentó Sobie en entrevista con CBS News. “Realmente están tratando de compensar parte de los gastos que enfrentan con las devoluciones, pidiendo a los compradores que compartan parte de esa carga”.

Sobie también advierte que las políticas comerciales y arancelarias impulsadas desde la Casa Blanca han incrementado los costos operativos para los minoristas, lo que termina trasladándose al consumidor final.

“La mejor forma de evitar estas tarifas es leer la política de devoluciones del minorista antes de finalizar la compra”, recomendó Sobie a CBS News.

También te puede interesar: