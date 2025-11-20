Amazon extiende periodo de devolución durante las compras de temporada

Amazon anunció la extensión del periodo de devolución durante las compras de temporada y ofrece a los consumidores una ventana más larga para resolver cualquier compra que no cumpla con sus expectativas.

La compañía anunció que su política especial de fin de año permitirá que la mayoría de los artículos adquiridos entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre puedan devolverse hasta el 31 de enero de 2026. La iniciativa busca brindar una experiencia más cómoda para quienes compran regalos o realizan compras anticipadas. El gigante del comercio electrónico explicó que su objetivo es simplificar el proceso para los usuarios.

“Entendemos que puede haber ocasiones en que una compra no cumpla con sus expectativas o que sus necesidades cambien”, señaló Amazon en su página de ayuda y servicio al cliente. “Cuando eso sucede, hacemos que completar una devolución sea sencillo y conveniente“.

La empresa remarcó que esta flexibilidad se aplica únicamente a productos que estén sin uso o en su condición original.

Amazon aclaró que existen excepciones. No todos los productos cuentan con esta ventana extendida. Artículos de marcas específicas como Apple solo podrán devolverse hasta el 15 de enero de 2026 si fueron comprados dentro del periodo navideño. La compañía también recordó que los compradores deben revisar la página de detalles de cada producto antes de finalizar la compra para conocer su elegibilidad de devolución.

Además, algunos artículos son estrictamente no reembolsables a menos que lleguen dañados, defectuosos o distintos a lo anunciado. Entre los productos que no pueden devolverse se encuentran los perecederos, artículos que representan riesgos de salud o seguridad, productos con restricciones de envío, mercancía personalizada, productos canjeables, medicinas para mascotas, compras de Amazon Pharmacy, automóviles y cualquier artículo marcado como “Final Sale”.

Para iniciar una devolución, los clientes deben ingresar a la sección “Your Orders” (Tus pedidos) dentro de Amazon y seleccionar la opción “Return Items” (Devolver productos).

Una vez que el vendedor o Amazon haya recibido el artículo y determine su estado, se procesará el reembolso. Este trámite puede tardar hasta 30 días.

La temporada navideña suele ser caótica en materia de cambios y devoluciones. Por esta razón, otros grandes minoristas también han decidido flexibilizar sus políticas:

Best Buy aceptará devoluciones hasta el 15 de enero para compras hechas entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, con ciertas limitaciones.

para compras hechas entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre, con ciertas limitaciones. Macy’s permitirá devoluciones hasta el 31 de enero de 2026 para la mayoría de las compras realizadas desde el 6 de octubre.

para la mayoría de las compras realizadas desde el 6 de octubre. Target iniciará el periodo de devoluciones el 26 de diciembre para artículos elegibles adquiridos entre el 1 de noviembre y la víspera de Navidad.

para artículos elegibles adquiridos entre el 1 de noviembre y la víspera de Navidad. Walmart, por su parte, recibirá devoluciones hasta el 31 de enero para la mayoría de los artículos comprados desde el 1 de octubre.

La industria minorista es una de las que más transformaciones han tenido que ejecutar para mantenerse en el gusto de los consumidores, entre la fuerte competencia y los efectos económicos adversos, como la alta inflación de los últimos años. Con estas medidas, las grandes compañías buscan brindar servicios que abonen a la tranquilidad de sus clientes. Aun así, es importante revisar las condiciones específicas de cada producto y guardar recibos o confirmaciones de compra para evitar complicaciones futuras.

