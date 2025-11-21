Amazon ya envía los pagos del acuerdo de $2,500 millones: fechas clave

Amazon ya comenzó el envío de los pagos del acuerdo de $2,500 millones de dólares para millones de usuarios Prime. La empresa está cumpliendo con uno de los compromisos más importantes del acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Comercio (FTC). El proceso marca el inicio de una etapa que busca corregir prácticas de inscripción y cancelación de Prime que la agencia federal calificó como engañosas.

El acuerdo se anunció originalmente en septiembre de 2025. En ese momento se reveló que Amazon destinaría $1,500 millones de dólares para reembolsos a consumidores afectados y pagaría además una multa civil de $1,000 millones de dólares. Esta sanción es la más alta impuesta por la FTC por violaciones a sus normativas.

Los documentos legales estiman que unos 35 millones de usuarios podrían recibir alrededor de $51 dólares cada uno. La cifra convierte este desembolso en el segundo mayor pago a clientes en la historia de la agencia.

Los reembolsos automáticos comenzaron a enviarse entre el 12 de noviembre y el 24 de diciembre. Estas devoluciones se procesan de manera automática para quienes cumplen los criterios establecidos por la FTC.

Los usuarios que no reciban un pago automático podrán presentar una reclamación a partir del 24 de diciembre. Amazon enviará avisos entre el 24 de diciembre y el 23 de enero. La comunicación explicará si el cliente debe completar un formulario o simplemente esperar otro tipo de verificación interna.

Solo los suscriptores que se registraron en Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 pueden ser considerados. Pero el grupo que obtendrá un pago automático es más limitado. La FTC detalló que estas personas se inscribieron o intentaron cancelar Prime mediante el llamado “challenged enrollment flow” (el flujo de inscripción problemático). En este conjunto, se incluyen páginas como definido como “cualquier versión de la Universal Prime Decision Page (la página de decisión universal de Prime), la Shipping Option Select Page (la página de selección de opciones de envío), Prime Video enrollment flow (el flujo de inscripción de Prime Video) o la Single Page Checkout (el pago en una sola página)”, según una orden judicial de septiembre.

“Las pruebas mostraron que Amazon usó trampas sofisticadas para suscribir a los consumidores a Prime y luego hizo extremadamente difícil que pudieran cancelar sus suscripciones”, señaló Andrew N. Ferguson, presidente de la FTC.

Los clientes elegibles también deben haber usado tres o menos beneficios Prime en un periodo de 12 meses.

Amazon enviará los reembolsos por PayPal o Venmo. El usuario tendrá 15 días para aceptar el pago. Si desea un cheque, basta con dejar pasar ese plazo para que Amazon envíe el documento por correo a la dirección registrada en la cuenta. La FTC señala que el cheque debe cobrarse en un máximo de 60 días.

El acuerdo exige a Amazon rediseñar su proceso de inscripción y cancelación. La empresa deberá incluir un botón “claro y conspicuo” para rechazar la oferta de Prime. También deberá simplificar la cancelación. “El proceso de cancelación no puede ser difícil, costoso ni tomar mucho tiempo”, advirtió la FTC.

Amazon respondió que “muchas de las modificaciones solicitadas (…) ya se habían implementado, algunas de ellas hace años”. La compañía reiteró que “Amazon y nuestros ejecutivos siempre han cumplido con la ley”.

Prime continúa como una de las divisiones más rentables de Amazon, con más de 200 millones de miembros en todo el mundo. No obstante, la FTC mantiene investigaciones adicionales contra la empresa sobre posibles prácticas anticompetitivas.

También te puede interesar: