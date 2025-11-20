Las ganancias de Target siguen cayendo y no parece que mejoren esta temporada de compras. La empresa atraviesa uno de sus momentos más retadores en años. Los resultados del tercer trimestre confirmaron que la presión de la inflación, los cambios en el comportamiento del consumidor y los factores políticos están golpeando con fuerza al minorista.

La compañía reportó utilidades por $689 millones de dólares, muy por debajo de los $854 millones del mismo periodo del año pasado. Las ventas totales también bajaron a $25,270 millones de dólares, una caída del 1.5%. El desempeño fue más débil de lo que los analistas esperaban y refleja un patrón de desaceleración que ya suma tres trimestres consecutivos.

Evidentemente, esta reducción ventas también ha impactado en los inversionistas. La ganancia por acción quedó en $$1.51 dólares. Esto representa un retroceso del 19%.

Las ventas comparables, que incluyen tiendas establecidas y el canal en línea, retrocedieron 2.7%. Los alimentos y bebidas obtuvieron mejores resultados. Sin embargo, la baja demanda de artículos discrecionales sigue hundiendo los ingresos.

Los compradores están concentrando su dinero en necesidades básicas y recortando gastos en productos decorativos o de temporada. Ejecutivos de Target señalaron que durante Halloween hubo consumo de dulces y disfraces, pero se redujo el gasto en adornos.

El panorama no mejora hacia fin de año. Target anticipa que sus ventas comparables caerán “en dígitos bajos” durante el cuarto trimestre. La empresa ajustó su guía anual y ahora espera una ganancia entre $7 y $8 dólares por acción. Este ambiente pesimista ha repercutido en la acción. El título ha perdido 43% en los últimos doce meses. Para muchos inversionistas, la incertidumbre sobre la recuperación del minorista sigue siendo alta.

El nuevo CEO, Michael Fiddelke, asumirá el cargo el 1 de febrero. Tendrá que lidiar con una empresa que intenta reconstruir su atractivo frente al consumidor. En sus declaraciones, Fiddelke insistió en que “tenemos aspiraciones altas, pero alcanzables para el futuro de Target y estamos actuando con urgencia para realizar los cambios e inversiones”.

Entre esas iniciativas se encuentra la remodelación y expansión de tiendas. La empresa planea invertir mil millones de dólares adicionales el próximo año, lo que elevará el monto total destinado a esas mejoras a $5,000 millones de dólares.

El minorista también ha recortado unos 1,800 puestos corporativos. Busca agilizar decisiones e impulsar proyectos que le permitan recuperar terreno. Estas medidas se suman a la reducción de precios en miles de productos esenciales y al lanzamiento de más de 20,000 artículos nuevos para atraer a un consumidor que exige valor por su dinero.

Pero los desafíos no provienen solo del mercado. Boicots de consumidores han afectado a Target desde que la empresa redujo sus iniciativas de diversidad e inclusión. Los cambios no fueron bien recibidos por todos los segmentos de clientes y la controversia agravó la pérdida de tráfico en tiendas.

Además, el entorno económico se vio golpeado por los aranceles impuestos durante el último año y por la reciente paralización del gobierno federal. Este cierre dejó a muchos hogares con ayudas retrasadas y a contratistas sin pagos. La empresa reconoció que septiembre fue un mes más débil y que es “difícil aislar” todos los factores que convergieron.

Aun así, Target intenta aprovechar las oportunidades tecnológicas. La compañía anunció una alianza con OpenAI. Los usuarios podrán explorar productos dentro de la aplicación de ChatGPT y finalizar sus compras en la app de Target. Se trata de un intento por acercarse a consumidores digitales y mejorar la experiencia de compra.

