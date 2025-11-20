Target anunció que trabajará con IA para las compras asistidas

Esta semana, la cadena minorista estadounidense Target anunció que mejorará su sistema de compras asistidas con el uso de inteligencia artificial a través una herramienta que espera lanzar la próxima semana.

En un momento en donde los consumidores estadounidenses están buscando alternativas más asequibles, el minorista detalló que está trabajando en conjunto con OpenAI para que, a través de la aplicación de ChatGPT, los clientes pueden explorar un catálogo y realizar sus compras.

Según el comunicado de Target, esta herramienta estará disponible para más de 800 millones usuarios, quienes a tan solo semanas de la temporada decembrina están buscando las mejores ofertas y descuentos.

Con estos cambios, la cadena minorista también está apostando por revitalizar su marca tras una caída de 2.7% de sus ventas durante el último trimestre, por ese motivo el plan de oferta busca no solo aumentar sus ventas, sino seguir consolidado a los consumidores.

La inteligencia artificial está incluyéndose en todas las áreas y a medida que más consumidores usan este tipo de tecnología para hacer sus compras, otros minoristas como Walmart también se están uniendo al cambio con el fin de mejorar sus ventas.

