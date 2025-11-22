Amazon inicia sus ofertas de Black Friday y Cyber Monday: todo lo que debes saber

Amazon ya inició sus ofertas de Black Friday y Cyber Monday, con lo que marca oficialmente el arranque de la temporada de compras más intensa del año. Si estás en busca de tus regalos de Navidad, en una época de alta competencia minorista, la empresa de Jeff Bezos puede ser una opción conveniente sin salir de casa y con un periodo de devoluciones que durará más de lo normal.

A través de un comunicado enviado por correo electrónico, Amazon anunció un calendario repleto de descuentos, beneficios exclusivos y nuevas experiencias de compra que estarán disponibles del 20 de noviembre al 1 de diciembre. Para las familias que quieren aprovechar al máximo su presupuesto, esta es una oportunidad clave para anticipar regalos, equipar el hogar y obtener productos esenciales a precios bajos.

Las promociones abarcan más de 35 categorías y millones de artículos. Amazon señala que este año los clientes podrán encontrar algunos de los precios más bajos del año en marcas reconocidas como JBL, Canon, Dyson, Levi’s, LEGO y Bose.

“Amazon es el lugar para los ahorros de compras de la temporada festiva. Estamos proporcionando a los clientes ofertas increíbles durante la Semana de Black Friday y Cyber Monday a través de una gran selección de productos, con grandes descuentos en más de 35 categorías y algunos de nuestros precios más bajos del año en las mejores marcas”, comentó Doug Herrington, CEO de Amazon Stores a nivel global.

El ejecutivo también destacó las velocidades récord de entrega, asegurando entregas el mismo día en más de 9,000 ciudades y pueblos del país.

Los descuentos más fuertes se concentran en electrónica, hogar, juguetes, belleza y cocina. En tecnología, los compradores podrán acceder a rebajas de hasta un 50% en productos de JBL y Canon. También habrá ofertas destacadas en audio de Bose, accesorios para PC de Acer y ASUS y entretenimiento para el hogar de marcas como LG y TCL. Para quienes buscan renovar gadgets o adelantar regalos tecnológicos, la variedad es amplia y las rebajas significativas.

En belleza, el rango de descuentos alcanza hasta el 50% en fragancias de lujo y productos premium de Lancôme, Armani Beauty y Maison Margiela. También habrá rebajas en productos de cuidado facial de Kiehl’s, Sol de Janeiro y medicube, una selección ideal para crear sets de regalo accesibles pero de alta calidad. En cocina y hogar, destaca el 55% de descuento en electrodomésticos de Shark y rebajas de hasta el 40% en esenciales de Vitamix, Staub y Nespresso.

Las familias con niños también encontrarán oportunidades atractivas. Habrá descuentos de hasta 40% en juguetes de MAGNA-TILES, Melissa & Doug y Play-Doh. Amazon también impulsa su tradicional Holiday Kids Gift Book y la lista de “Juguetes que Nos Encantan”, donde los pequeños pueden explorar sus personajes favoritos de Disney, Marvel, Barbie y Star Wars con rebajas durante todo el evento.

La temporada festiva no está completa sin decoraciones y preparativos para recibir visitas. Amazon ofrecerá hasta un 40% en adornos de Lenox y Yankee Candle. Los materiales para envolver regalos comenzarán desde $3 dólares y los artículos para anfitriones, como velas y piezas decorativas, desde $10 dólares.

Para la cena de Acción de Gracias, se incluye una oferta atractiva llamada “Alimenta a 5 por $25 dólares”, que permite resolver la mesa completa con pavo Butterball y guarniciones listas para servir.

Otra de las novedades de este año es la integración del entretenimiento deportivo con las compras. Por primera vez, Prime Video ofrecerá 15 horas de transmisiones deportivas en vivo durante el Black Friday sin exigir membresía. El público podrá ver eventos como el partido de Black Friday Football entre Eagles y Bears y una doble jornada de la NBA.

Quienes deseen ahorrar desde antes podrán aprovechar Amazon Haul, un evento global de dos días que se realizará el 10 y 11 de noviembre. Aquí habrá ofertas por tan solo $0.11 y artículos de moda, electrónicos y hogar por menos de $20 dólares. Este espacio además contará con recomendaciones de influencers y creadores que mostrarán sus compras favoritas para inspirar al público.

También habrá un foco especial en pequeñas empresas, con una tienda dedicada a emprendedores locales y marcas independientes. Ahí se podrán encontrar regalos únicos y ofertas de hasta 50% en cuidado de la piel, juguetes y productos artesanales.

La experiencia de compra también será más inteligente gracias a Rufus, el asistente con IA generativa de Amazon. Este sistema puede recomendar ofertas personalizadas, buscar productos con fotos, monitorear precios y convertir listas escritas a mano en carritos digitales. Además, la función “Help Me Decide” ayudará a quienes no están seguros sobre qué artículo elegir, utilizando información de navegación y compras previas para sugerir opciones.

Finalmente, uno de los mayores atractivos para los usuarios en EE.UU. sigue siendo la entrega rápida. Prime ofrece envíos gratuitos en más de 300 millones de artículos y entregas el mismo día en miles de ciudades. Para las familias que suelen hacer compras a último minuto, este beneficio garantiza que los regalos, alimentos y artículos de temporada lleguen a tiempo sin estrés adicional.

Amazon se une a la serie de cadenas minoristas que también tendrán días de descuentos con motivo del Black Friday y CyberMonday. Walmart tendrá tres eventos especiales de descuentos: el primero, ya pasó entre el 14 y 16 de noviembre; el segundo, entre el 25 y 30 de noviembre; y un tercer día especial de Cyber Monday. Target anunció que rebajará 3,000 productos para la temporada de fiestas.

