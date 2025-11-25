Saber qué tiendas abren y cuáles cierran en Día de Acción de Gracias es clave si planeas una cena grande, necesitas un ingrediente olvidado o buscas adelantar compras navideñas. Cada año, más comercios optan por cerrar en el Thanksgiving para que sus empleados pasen tiempo con sus familias. Aunque algunas empresas ya lo tenían implementado desde hace mucho tiempo, la gran mayoría se integró a raíz de la pandemia. Otros operan con horarios reducidos. Y algunos pocos sí mantienen servicios limitados para quienes necesitan compras de último minuto.

La mayoría de las tiendas cierran en Thanksgiving

Las cadenas más populares del país estarán cerradas.

Walmart informó que no abrirá el jueves y retomará operaciones el viernes a las 6 a.m. hora local. Target también mantendrá todas sus sucursales cerradas durante el Día de Acción de Gracias. Best Buy seguirá la misma línea y no tendrá atención al público ese día.

Supermercados y tiendas de comestibles como Publix, Trader Joe’s y Aldi también estarán fuera de servicio durante el jueves.

Costco y Sam’s Club, dos de los mayoristas más populares del país, tampoco abrirán en la festividad. Es importante tomarlo en cuenta si esperabas surtirte en grandes volúmenes.

Macy’s tampoco abrirá el jueves, aunque se prepara para recibir a los compradores desde temprano el viernes. JCPenney ya confirmó que cerrará sus puertas en Thanksgiving y abrirá a las 5 a.m. al día siguiente.

Nordstrom se mantendrá cerrado, pero anunció horarios extendidos para el fin de semana de Black Friday.

Kohl’s no operará el jueves y retomará su actividad el viernes con normalidad. Las tiendas TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods también estarán cerradas, siguiendo la política corporativa de dar el día libre a sus empleados.

Los gigantes de remodelación del hogar, Home Depot y Lowe’s, estarán cerradas durante todo el jueves. Ace Hardware, pese a operar bajo propietarios independientes, también anticipa que la mayoría de sus sucursales no ofrecerán servicio en Thanksgiving.

Varias cadenas enfocadas en moda, belleza o lectura también cerrarán. American Eagle pausará operaciones en Estados Unidos. Victoria’s Secret no abrirá sus tiendas ese día. Barnes & Noble cerrará todas sus librerías. Office Depot, OfficeMax y Staples también se unirán al cierre nacional.

Las tiendas para mascotas Petco y PetSmart cerrarán el jueves. Tractor Supply Company hará lo mismo.

REI mantendrá su iniciativa de cerrar tanto en Thanksgiving como en Black Friday, invitando a sus empleados y clientes a disfrutar el aire libre.

Los que sí abren: excepciones y horarios especiales

Aunque la mayoría de los minoristas descansan, hay excepciones. Bass Pro Shops y Cabela’s abrirán de 9 a.m. a 6 p.m. el jueves. Son de las pocas grandes tiendas que ofrecen atención continua durante la festividad.

Kroger será una de las cadenas que sí abrirá, aunque reducirá horarios. La mayoría de sus tiendas cerrará a las 4 p.m. Las farmacias dentro de la cadena permanecerán cerradas. Esto incluye a las marcas hermanas como Ralphs, Smith’s, Fry’s, Food 4 Less, King Soopers y más.

Whole Foods también estará abierto en horario limitado, de 7 a.m. a 1 p.m., excepto en Massachusetts, Maine y Rhode Island, donde todas las sucursales cerrarán.

El Día de Acción de Gracias es una de esas fechas en las que la gran mayoría de las empresas, sin importar la industria en la que se desempeñen, no pierde de vista que esta festividad es una de las más importantes del año para pasar en familia, incluso para agradecer que se tiene trabajo, ingresos y ventas.

