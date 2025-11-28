Pareja de la suerte: gana dos premios millonarios de lotería en 6 meses

Si en La Opinión encontramos la tienda de la suerte, en esta ocasión, te vamos a presentar a “la pareja de la suerte”. Estos cónyuges rompieron todas las probabilidades de “1 en 2 billones” al ganar dos grandes premios millonarios de lotería en 6 meses. El golpe más reciente les valió $3 millones de dólares. Aquí todos los detalles sobre cómo consiguieron estos triunfos.

Los protagonistas, vecinos del condado de Ocean, en Nueva Jersey, prefirieron mantener su identidad en secreto. Aun así, compartieron detalles de cómo cambió su rutina familiar tras ganar primero un premio de $1 millón de dólares en abril y luego otro de $3 millones de dólares en un boleto de “raspadito” adquirido en una gasolinera de Toms River.

“La probabilidad combinada de ganar ambos premios es de aproximadamente 1 en dos billones”, aseguraron los funcionarios de la lotería estatal. “A modo de comparación, un jugador tendría 1.2 millones de veces más probabilidades de ser alcanzado por un meteorito”.

El director de la Lotería de Nueva Jersey, James Carey, describió la situación como “pura suerte ciega”.

La pareja relató que con dos hijos pequeños, de 11 meses y 5 años, y un tercero por nacer, sus días suelen ser agitados. El esposo mencionó que sus salidas son limitadas.

“Con nuestros hijos, no podemos salir de casa”, compartió el esposo. “Así que a principios de mes, compramos algunos billetes. Cuando los niños se van a dormir, raspamos algunos“.

También confesó que lo convierten en una pequeña competencia amistosa.

“Nos gusta hacerlo un poco de competencia —quién puede ganar más”, dijo. “Parece que al menos siempre salimos tablas”.

El momento del segundo gran premio fue aún más emocionante que el primero. El esposo dijo que notó algo inusual al raspar el boleto y de inmediato se lo pasó a su esposa.

“Lo miré, lo sostuve contra mi pecho y grité”, contó sobre el instante en que descubrió que habían ganado $3 millones de dólares.

“Diez segundos después, ella se estaba riendo”, recordó el marido, añadiendo que le había dicho a su esposa: “Cariño, tenemos suerte de nuestro lado”.

La pareja no detalló los planes para el uso del dinero, aunque una cosa es segura: el doble golpe de suerte llega en un momento crucial para una familia en crecimiento.

