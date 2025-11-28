Black Friday: ten cuidado con esta oferta “sin intereses” que puede ser una trampa

Con la llegada de la temporada de compras navideñas, las ofertas de Black Friday comienzan a invadir los comercios. Entre ellas, destaca una que parece demasiado buena para ser verdad: los planes de pago “sin intereses”. En realidad, son promociones de intereses diferidos que pueden parecer una excelente opción, pero que pueden esconder trampas que, si no se manejan con cuidado, te generarían grandes problemas financieros. Te explicamos cómo identificar estas ofertas para que comprendas cómo funcionan y los riesgos que implican.

¿Qué son los intereses diferidos?

El concepto de intereses diferidos es una estrategia de financiamiento comúnmente usada por los minoristas durante el Black Friday y otras fechas especiales. Consiste en una oferta en la que el comprador puede realizar una compra grande, como un electrodoméstico o una pantalla de televisión, utilizando una tarjeta de crédito de la tienda.

El incentivo que se ofrece es no pagar intereses si el saldo se paga en su totalidad dentro de un periodo determinado, que generalmente puede ser de 6, 12 o hasta 24 meses.

Sin embargo, el truco de esta oferta radica en que si el comprador no paga todo el saldo antes de que termine ese plazo promocional, entonces se aplica un porcentaje de interés muy alto retroactivamente, desde el día de la compra. Y en muchos casos, el tipo de interés anual puede superar el 30%, lo que transforma lo que parecía una oferta atractiva en una verdadera pesadilla financiera.

El riesgo de no pagar a tiempo

Según un informe de WalletHub, aproximadamente la mitad de los consumidores no comprende completamente cómo funcionan los intereses diferidos.

“Estas ofertas de intereses diferidos tienen mucha letra pequeña”, comentó Ted Rossman, analista sénior de Bankrate, un sitio especializado en finanzas. “A veces, la gente ni siquiera se da cuenta de lo que se está metiendo”.

Si no logras pagar el total de la deuda dentro del plazo, la promoción pierde su validez y la tienda comienza a cobrar los intereses acumulados desde el primer día. En el peor de los casos, podrías enfrentar una factura mucho más alta de la que inicialmente esperabas.

Estadounidenses consideran que los intereses diferidos deberían ser ilegales

En el estudio de WalletHub se encontró que el 51% de los consumidores considera que los intereses diferidos deberían ser ilegales, debido a la falta de transparencia y los engaños en los que pueden caer los compradores.

De hecho, más del 60% de los consumidores que usaron este tipo de financiamiento en 2020 terminaron con deudas más altas de lo que inicialmente habían presupuestado.

Por ejemplo, si compras un refrigerador por $1,800 dólares con un plan de intereses diferidos a 24 meses con una tasa de interés anual del 25.99%, si no pagas el saldo completo antes de que termine el plazo, podrías terminar pagando alrededor de $900 dólares más en intereses.

Recomendaciones finales

Durante Black Friday, este tipo de ofertas abundan en las tiendas. Si eres un comprador consciente, la realidad es que adquirir un producto que te ofrezca meses sin intereses se vuelve en una excelente oportunidad, si sabes manejar tu dinero y pagas a tiempo.

“La ventaja es la oportunidad de distribuir el flujo de caja y evitar el pago de intereses en las compras, especialmente en las grandes”, comentó Rossman. “Definitivamente, entiendo el atractivo para el consumidor”.

Ese esencial leer la letra pequeña para no caer en la trampa de las compras “sin intereses” con altos intereses posteriores. También es recomendable resolver las dudas con la tienda antes de hacer cualquier compra:

¿Cuál es la tasa de interés?

¿Cómo se aplica la tasa de interés?

¿Son intereses diferidos o qué pasa en caso de pagos tardíos?

Una opción más segura para quienes buscan evitar los riesgos de los intereses diferidos es optar por tarjetas de crédito con 0% de APR (Tasa de Interés Anual). Estas tarjetas ofrecen un periodo de gracia, normalmente de 12 a 24 meses, en el que no se aplican intereses, pero solo sobre el saldo que aún se debe. A diferencia de los intereses diferidos, no hay cargos retroactivos si no pagas el saldo completo antes de la fecha de vencimiento, sino que tus intereses comienzan a correr sobre la deuda que se tenga posterior a la promoción de 0% de interés y siempre que dejes saldo pendiente de un mes a otro.

