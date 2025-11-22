El calendario de pagos del Seguro Social siempre genera dudas, y por eso es clave saber a quiénes el Seguro Social les enviará pagos el 26 de noviembre. Esa fecha corresponde al último ciclo de distribución del mes para quienes reciben beneficios de jubilación, incapacidad o pagos por sobreviviente. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que esta ronda completa el calendario de noviembre de 2025.

La SSA organiza la mayoría de los pagos mensuales en tres miércoles diferentes. Este sistema busca distribuir los depósitos en fechas escalonadas y depende del día de nacimiento del trabajador cuyo historial generó los beneficios. En total, cerca de 70 millones de personas reciben algún tipo de pago mensual del Seguro Social, y la mayoría entra dentro de este esquema.

“Los pagos se distribuyen el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes, según el día de nacimiento del beneficiario”, señala la Administración.

Los pagos del 26 de noviembre están dirigidos a quienes tienen fecha de nacimiento entre el 21 y el 31 de cada mes. Estos beneficiarios recibirán esa semana su depósito regular de jubilación, SSDI o beneficios para sobrevivientes. Las dos rondas anteriores, el 12 y 19 de noviembre, cubrieron los cumpleaños del 1 al 20.

Este es el calendario de pagos de noviembre según la fecha de nacimiento:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 12 de noviembre.

Nacidos del 11 al 20: miércoles 19 de noviembre.

Nacidos del 21 al 31: miércoles 26 de noviembre.

No todas las personas reciben sus pagos un miércoles. Algunos grupos, especialmente quienes han recibido beneficios durante muchos años, mantienen un calendario diferente. Las personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 continúan recibiendo su depósito el día 3 de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento. En noviembre, este pago se envió el lunes 3.

También están los beneficiarios del programa SSI, que incluye a adultos mayores con ingresos bajos y personas con discapacidad. El SSI usualmente se paga el primer día de cada mes, pero cuando esa fecha cae en fin de semana, el depósito se adelanta. En noviembre, el 1 cayó sábado, por lo que los beneficiarios recibieron su dinero el viernes 31 de octubre. El siguiente pago se deberá depositar el lunes, 1 de diciembre.

Quienes reciben tanto SSI como beneficios regulares del Seguro Social tienen un calendario doble. Su pago de SSI llegó el 31 de octubre. Y el de jubilación, incapacidad o sobreviviente se depositó el 3 de noviembre, siguiendo la regla de quienes cobraban antes de mayo de 1997.

Sobre los montos, la SSA detalla que los trabajadores jubilados reciben en promedio $2,008.31 dólares al mes. El pago máximo posible en 2025 asciende a $5,108 dólares mensuales. Los trabajadores con incapacidad reciben un promedio de $1,582.95 dólares, mientras que los beneficiarios por sobreviviente cobran alrededor de $1,575.30 dólares. En el caso del SSI, el pago mensual promedio es de $717.84 dólares.

Para 2026, los pagos aumentarán. La SSA anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.8%, lo que representa un aumento promedio de $56 dólares para los jubilados. La agencia indicó que este incremento se aplicará desde enero de 2026.

En cuanto a la forma en que se envían los pagos, la SSA está avanzando hacia la eliminación total de los cheques en papel. La agencia afirma que “en la mayoría de los casos, los beneficiarios ya no tienen la opción de recibir un cheque físico por correo”. Hoy, los pagos llegan por depósito directo a la cuenta bancaria del beneficiario o a través de la tarjeta Direct Express, un método electrónico especialmente diseñado para quienes no tienen banco.

