Seguro Social presenta el calendario de pagos de jubilación, SSDI y SSI del 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) presentó el calendario de pagos del 2026, con el detalle de las fechas exactas en que millones de beneficiarios recibirán su dinero mes a mes. La agencia mantiene su sistema escalonado de distribución, diseñado para evitar retrasos y sobrecarga en los depósitos.

Este esquema aplica tanto para quienes cobran beneficios por jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o sobrevivencia, como para quienes reciben el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Conocer las fechas exactas es fundamental para planificar gastos, pagos de servicios y presupuestos familiares durante todo el año.

Cómo se dividen los pagos de jubilación y SSDI

El calendario del 2026 mantiene el sistema habitual según la fecha de nacimiento del beneficiario. Si comenzaste a recibir pagos después de mayo de 1997, te corresponde una de las siguientes tres fechas mensuales:

Cumpleaños del 1 al 10: recibe el pago el segundo miércoles del mes .

. Cumpleaños del 11 al 20: recibe el pago el tercer miércoles del mes .

. Cumpleaños del 21 al 31: recibe el pago el cuarto miércoles del mes.

En cambio, si comenzaste a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o recibes tanto Seguro Social como SSI, tu depósito del Seguro Social se realiza el día 3 de cada mes (o el día hábil anterior si ese día cae en fin de semana o feriado).

Fechas de pago del Seguro Social (jubilación y SSDI) en 2026

Con base en la explicación anterior, los pagos de jubilación del Seguro Social y SSDI tendrán las siguientes fechas de pagos, según la fecha de nacimiento del beneficiario (1–10 / 11–20 / 21–31):

Enero : 14 / 21 / 28

: 14 / 21 / 28 Febrero : 11 / 18 / 25

: 11 / 18 / 25 Marzo : 11 / 18 / 25

: 11 / 18 / 25 Abril : 8 / 15 / 22

: 8 / 15 / 22 Mayo : 13 / 20 / 27

: 13 / 20 / 27 Junio: 10 / 17 / 24

Julio : 8 / 15 / 22

: 8 / 15 / 22 Agosto : 12 / 19 / 26

: 12 / 19 / 26 Septiembre : 9 / 16 / 23

: 9 / 16 / 23 Octubre : 14 / 21 / 28

: 14 / 21 / 28 Noviembre : 10 / 18 / 25

: 10 / 18 / 25 Diciembre: 9 / 16 / 23

Pagos para quienes comenzaron antes de mayo de 1997 (día 3 de cada mes):

Enero , viernes 3

, viernes 3 Febrero , martes 3

, martes 3 Marzo , martes 3

, martes 3 Abril , viernes 3

, viernes 3 Mayo , viernes 1

, viernes 1 Junio, miércoles 3

Julio , jueves 2

, jueves 2 Agosto , lunes 3

, lunes 3 Septiembre , jueves 3

, jueves 3 Octubre , viernes 2

, viernes 2 Noviembre , martes 3

, martes 3 Diciembre, jueves 3

Fechas de pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) en 2026

El programa SSI paga el primer día de cada mes, a menos que esa fecha caiga en un fin de semana o feriado federal. En esos casos, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

Así queda el calendario completo de pagos del SSI para el año 2026:

Enero 2026 , miércoles 31 de diciembre 2025

, miércoles 31 de diciembre 2025 Febrero , viernes 30 de enero

, viernes 30 de enero Marzo , viernes 27 de febrero

, viernes 27 de febrero Abril , miércoles 1 de abril

, miércoles 1 de abril Mayo , viernes 1 de mayo

, viernes 1 de mayo Junio, lunes 1 de junio

Julio , miércoles 1 de julio

, miércoles 1 de julio Agosto , viernes 31 de julio

, viernes 31 de julio Septiembre , martes 1 de septiembre

, martes 1 de septiembre Octubre , jueves 1 de octubre

, jueves 1 de octubre Noviembre , viernes 30 de octubre

, viernes 30 de octubre Diciembre , martes 1 de diciembre

, martes 1 de diciembre Enero 2027, el jueves 31 de diciembre 2026

Como se observa, en seis meses del año (enero, febrero, marzo, junio, agosto y noviembre) el pago del SSI se adelanta al último día hábil del mes anterior debido a que el primero cae en fin de semana o es feriado.

¿Por qué es importante conocer estas fechas?

Tener claras las fechas del calendario de pagos del 2026 no solo evita confusiones, sino que permite planificar mejor los gastos, especialmente en un contexto económico donde cada dólar cuenta. Los beneficiarios pueden organizar el pago de la renta, servicios o medicinas de forma precisa y evitar cargos por retrasos.

La SSA recuerda que los depósitos se procesan electrónicamente a través del sistema Direct Deposit. Si un pago no aparece en la fecha prevista, primero debe verificarse que la información bancaria o postal esté actualizada. Si todo está correcto y el dinero no llega, se recomienda contactar directamente a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213.

También se aconseja inscribirse en la plataforma mySocialSecurity.gov, donde cada beneficiario puede revisar su historial de pagos, ajustar datos personales y consultar futuras fechas de depósito.

La puntualidad del Seguro Social es una de las más altas del sistema federal, pero los beneficiarios deben permanecer atentos a los días feriados, ya que pueden adelantar los pagos. Si no se tiene presente esa situación, podría afectar el presupuesto de las personas, debido a que, en muchos casos, tendrían que esperar más tiempo para recibir el siguiente pago.

