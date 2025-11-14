YouTube TV ofrece $20 de crédito por apagón de Disney: cómo reclamarlo

El apagón de canales de Disney continúa y, para compensar la molestia, YouTube TV ofrece $20 dólares en crédito, una medida que llega tras casi dos semanas sin acceso a ABC, ESPN y otras señales populares. La disputa entre ambas compañías afecta a millones de suscriptores que usan la plataforma para ver deportes, noticias y entretenimiento en vivo.

El corte comenzó el 30 de octubre. Ese día, las cadenas propiedad de Disney desaparecieron de YouTube TV porque no hubo acuerdo para renovar el contrato de distribución. Las negociaciones se enfocan en el precio que Disney quiere cobrar y en los cambios de paquetes que YouTube TV quiere implementar. Desde entonces, los usuarios no han podido ver programas altamente demandados como Monday Night Football ni emisiones en vivo de Dancing with the Stars.

Algunos reportes apuntan a que el conflicto está teniendo un fuerte impacto económico. Según Deadline, Disney está perdiendo unos $4.3 millones de dólares al día por las tarifas que deja de recibir.

YouTube TV tampoco sale ileso. Una encuesta citada por Variety señaló que 24% de los suscriptores “ya cancelaron o tienen intención de cancelar” debido al apagón.

La tensión entre ambas compañías se evidenció la noche del 30 de octubre. En un comunicado, YouTube TV acusó a Disney de usar la suspensión “como una táctica de negociación para imponer condiciones que aumentarían los precios para nuestros clientes”. La empresa agregó que esta decisión “perjudica directamente a nuestros suscriptores mientras beneficia sus propios productos de TV en vivo, incluido Hulu + Live TV y Fubo”.

En medio del conflicto, YouTube TV cumplió su promesa de ofrecer un crédito si el apagón se extendía. Desde el 9 de noviembre, los usuarios pueden solicitar un crédito único de $20 dólares que se aplicará a su próxima factura. El proceso es rápido y no requiere hablar con servicio al cliente. Los pasos son los siguientes:

Entra a tv.youtube.com desde el navegador web o el teléfono .

. Haz clic en tu perfil y elige Settings (Configuración).

Selecciona Updates (Actualizaciones).

En esa sección aparecerá la explicación del “Disney Credit” (Crédito Disney) .

. Da clic en claim credit (reclamar crédito).

La plataforma mostrará un mensaje confirmando que se aplicará a tu siguiente cobro.

Para quienes pagan YouTube TV mediante Google Play u otros proveedores, el crédito se aplicará automáticamente sin necesidad de hacer el proceso manual.

La compañía aclaró que el beneficio será solo por única vez, sin importar cuánto dure el conflicto con Disney.

Mientras tanto, las conversaciones avanzan pero sin fecha clara para un acuerdo. Hugh Johnston, CFO de Disney, había confirmado a CNBC que mantenían las negociaciones con la plataforma. Eso fue reforzado por el CEO de la compañía, Bob Iger.

“La oferta que tenemos sobre la mesa es acorde con los acuerdos que ya hemos alcanzado con distribuidores que, de hecho, son más grandes que ellos”, comentó Iger, según Variety. “Como ya dije, estamos haciendo todo lo posible, trabajando incansablemente para cerrar este acuerdo, y teníamos la esperanza de poder hacerlo con la suficiente rapidez como para al menos brindar a los consumidores la oportunidad de acceder a nuestro contenido a través de su plataforma“.

Aunque no hay fecha clara para el regreso de ESPN, ABC y el resto de canales, es importante que los suscriptores aprovechen el crédito disponible y sigan revisando los avisos oficiales. Según las fuentes consultadas, en cuanto Disney y YouTube lleguen a un acuerdo, las señales podrían regresar en cuestión de minutos. Por lo mientras, los usuarios deberán esperar o tomar la decisión de cortar su membresía.

