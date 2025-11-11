Trump quiere enviar cheques de $2,000 con los aranceles

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar que quiere enviar cheques de $2,000 dólares a los estadounidenses de ingresos bajos y medios, financiados con los ingresos provenientes de los aranceles aplicados a productos extranjeros.

La propuesta del mandatario fue compartida en su red Truth Social. Además de los cheques de estímulo que enviaría, busca destinar el dinero sobrante al pago de la deuda nacional.

No obstante, diversos expertos señalan que los fondos actuales no serían suficientes para cubrir ambos objetivos.

Trump explicó que los pagos saldrían de lo que él llama un “dividendo nacional” generado por los aranceles de su política comercial, una de las banderas más destacadas de su administración.

“Todo el dinero que sobre de los pagos de $2,000 dólares hechos a los ciudadanos estadounidenses de ingresos bajos y medios, provenientes del enorme ingreso por aranceles que entra a nuestro país desde el extranjero, será usado para reducir sustancialmente la deuda nacional“, escribió el mandatario.

Desde que Trump anunció sus “aranceles del Día de la Liberación” en abril, los ingresos por derechos aduaneros han subido de manera notable. Según el Departamento del Tesoro, el gobierno recaudó $215.2 mil millones de dólares en el año fiscal 2025 y ya suma $35.9 mil millones de dólares en el actual año fiscal 2026. Aun así, la cifra es mínima frente a los más de $2.6 billones de dólares recaudados en impuestos sobre la renta individual o los $452 mil millones de dólares de impuestos corporativos.

Especialistas en política fiscal consideran que el impacto real sobre la deuda nacional, que supera los $38 billones de dólares, sería insignificante. Los aranceles, advierten los analistas, generan miles de millones, no billones de dólares.

Trump no ha detallado cómo se distribuirían los cheques. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó en una entrevista a Fox News que el dividendo “podría tomar muchas formas, de muchas maneras”. Entre las posibilidades mencionó reducciones de impuestos, como eliminar los gravámenes sobre propinas, horas extra o beneficios del Seguro Social.

Sin embargo, la ley fiscal aprobada este año por el Congreso republicano, que introdujo nuevas deducciones, no contempla rebajas ni dividendos directos para los contribuyentes.

Según cálculos de la Tax Foundation, entregar un pago de $2,000 dólares a unos 150 millones de adultos con ingresos menores a $100,000 dólares costaría alrededor de $300 mil millones de dólares. La economista Erica York, vicepresidenta de política fiscal de esa organización, señaló que “solo hay un problema: los nuevos aranceles han recaudado $120 mil millones de dólares hasta ahora“.

Además, York advirtió que si se consideran los efectos indirectos, los aranceles generan apenas $90 mil millones de dólares netos, muy por debajo de lo necesario para los cheques.

También existe el riesgo de que el plan aumente la deuda pública, ya que cualquier déficit entre la recaudación y los pagos tendría que cubrirse con nuevos fondos federales.

Algunos economistas recuerdan que los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia impulsaron la inflación hasta máximos de 40 años. Un nuevo paquete de pagos podría volver a presionar los precios, especialmente si se entregan sin aumentar la oferta de bienes y servicios. York apuntó que los “dividendos de aranceles serían otro factor que empujaría la inflación hacia arriba”.

Mientras tanto, el plan de Trump enfrenta retos judiciales. La Corte Suprema evalúa si el expresidente excedió sus facultades al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). Una corte de apelaciones ya había determinado que esas medidas violaban la separación de poderes al no contar con la autorización del Congreso.

Si la Corte Suprema invalida los aranceles aplicados bajo la IEEPA, las empresas podrían exigir reembolsos, reduciendo aún más el dinero disponible para los supuestos cheques.

Aunque el futuro del plan es incierto, el anuncio ha reavivado el entusiasmo de las millones de familias en los Estados Unidos. Y a pesar de las declaraciones entusiastas del presidente y su administración, la realidad parece muy lejana de cumplirse. Ya veremos lo que dice el tiempo y aquí en La Opinión tendrás todos los detalles sobre este tema.

