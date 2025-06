Tribunal permite que los aranceles de Trump estén vigentes mientras dura la batalla legal

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump seguirán en vigor, al menos hasta finales de julio, luego de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera temporalmente una decisión previa que los declaraba ilegales. Con esta medida, el conflicto judicial sobre una de las políticas comerciales más controvertidas de la era Trump se prolonga, manteniendo la incertidumbre sobre su futuro.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal concedió el martes por la noche una solicitud de la administración Trump para detener los efectos de un fallo emitido por la Corte de Comercio Internacional. Ese tribunal había determinado que varios de los aranceles aplicados, incluidos los del 10% dirigidos a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, no tenían base legal.

La suspensión del fallo se mantendrá activa hasta que se escuche la apelación. La audiencia oral ante la corte de apelaciones está programada para el 31 de julio, lo que asegura que los aranceles permanecerán en efecto hasta esa fecha, salvo que ocurra otra acción judicial en el transcurso.

La decisión del tribunal de apelaciones no estuvo firmada y no ofreció detalles sobre los motivos detrás de la suspensión. Sin embargo, el presidente Trump celebró públicamente el resultado.

“Un tribunal federal de apelaciones acaba de dictaminar que Estados Unidos puede usar ARANCELES para protegerse de otros países“, escribió el presidente en su red social Truth Social. “Una gran e importante victoria para EE.UU.”.

La legalidad de estos aranceles ha sido cuestionada por un grupo de empresas y gobiernos estatales. Ellos argumentan que el presidente no tiene autoridad para imponer este tipo de medidas de manera unilateral. En particular, impugnaron la aplicación de una ley de 1977 que permite al presidente regular importaciones en situaciones de emergencia. El tribunal de comercio consideró que dicha ley no justifica los aranceles, y que incluso, de hacerlo, sería inconstitucional delegar ese poder al Ejecutivo sin límites claros.

Trump impuso estas medidas desde el inicio de su mandato, argumentando que eran necesarias para detener el flujo de drogas y migración ilegal, además de combatir prácticas comerciales desleales. En abril, declaró el “Día de la Liberación”, imponiendo aranceles generales del 10% sobre casi todos los países, así como aranceles “recíprocos” mucho más altos para naciones como China, Canadá y México.

Actualmente, los aranceles del 10% continúan aplicándose, aunque los recíprocos están parcialmente suspendidos mientras se desarrollan negociaciones comerciales. En el caso de China, los productos importados enfrentan un arancel del 30%, una reducción significativa frente al 145% anterior, gracias a un acuerdo alcanzado entre ambas potencias.

Pese a las críticas de algunos legisladores demócratas y republicanos, Trump ha defendido en todo momento su política arancelaria. Sostiene que estas medidas han sido esenciales para reducir los déficits comerciales y reactivar el sector manufacturero estadounidense.

El debate legal que ahora enfrenta estos aranceles podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia comercial. Mientras tanto, las empresas, consumidores y gobiernos estatales deben prepararse para un escenario de prolongada incertidumbre sobre los costos de importación y la estabilidad del comercio internacional.

