A quiénes el Seguro Social les enviará pagos el 19 de noviembre

El Seguro Social enviará pagos el 19 de noviembre a un grupo específico de beneficiarios en Estados Unidos. Esta fecha corresponde a la segunda ronda de depósitos de miércoles del calendario de pagos de noviembre 2025, y sigue el sistema habitual que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza para organizar los depósitos mensuales de jubilación, discapacidad y beneficios por sobreviviente.

Quiénes recibirán su pago el miércoles 19 de noviembre

El depósito del 19 de noviembre está dirigido a quienes reciben beneficios de jubilación, Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o pagos por sobreviviente y cuyo día de nacimiento cae entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Esta regla aplica siempre según la fecha de nacimiento del trabajador que generó el derecho a los beneficios.

El pago de esa fecha es la segunda entrega del mes dentro del sistema escalonado de miércoles. El 12 de noviembre cobraron quienes nacieron entre el 1 y el 10, y el 26 de noviembre lo harán los nacidos del 21 al 31. Este método permite a la agencia distribuir más de 70 millones de pagos mensuales de manera ordenada y sin retrasos.

Quiénes no cobran en miércoles durante noviembre

Aunque la mayoría de beneficiarios recibe su depósito en miércoles, hay tres grupos que siguen un calendario distinto.

1. Las personas que comenzaron a recibir jubilación, SSDI o beneficios por sobreviviente antes de mayo de 1997 mantienen un calendario especial. Ellos reciben el depósito el día 3 de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento. En noviembre, este pago se emitió el lunes 3 de noviembre.

2. Quienes reciben Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), un programa para personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con discapacidad, cobran el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando la fecha cae en fin de semana o festivo, el pago se adelanta. En noviembre, como el día 1 cayó sábado, los cerca de 7.5 millones de beneficiarios recibieron su pago el viernes 31 de octubre.

3. Unos 2.5 millones de personas reciben tanto SSI como un beneficio regular del Seguro Social. Este mes, el SSI se pagó el 31 de octubre, mientras que el depósito de jubilación, SSDI o sobreviviente se hizo el 3 de noviembre.

Promedios de pago para cada tipo de beneficio

El Seguro Social informó que los trabajadores jubilados reciben un promedio mensual de $2,008.31 dólares. El cheque máximo puede llegar a $5,108 dólares. Aquí los otros promedios, según el tipo de pago:

Las personas con discapacidad que reciben SSDI obtienen un promedio de $1,582.95 dólares .

. Los beneficiarios por sobreviviente perciben alrededor de $1,575.30 dólares al mes .

. Quienes reciben SSI cobran un promedio de $717.84 dólares mensuales.

Además, la SSA confirmó recientemente que, a partir de enero de 2026, los beneficiarios recibirán un aumento del 2.8%, gracias al ajuste anual por costo de vida (COLA). Según la agencia, para los jubilados esto representará un incremento promedio de $56 dólares por mes.

Además, recientemente, la Administración presentó el calendario de pagos de todo el año 2026 para todos sus beneficios. De esta manera, todos los beneficiarios o futuros destinatarios es clave para planificar de mejor manera sus finanzas, luego de que tanto jubilados como discapacitados sufren de una reducción considerable de ingresos. Aprovecha este tiempo para anticiparte y marcar en tu agenda tus pagos del Seguro Social del próximo año.

