Seguro Social enviará pagos de $2,000 el 12 de noviembre: quiénes lo reciben

El Seguro Social es un ingreso esencial para millones de jubilados y personas discapacitadas. Tras una espera de más de un mes, un grupo de personas recibirá un pago alrededor de $2,000 dólares el próximo 12 de noviembre. Te explicamos todos los detalles para que sepas si tú serás alguna de las personas que obtendrán este dinero o si todavía deberás esperar más tiempo.

Este depósito corresponde a la primera ronda de pagos de miércoles de noviembre para millones de beneficiarios en Estados Unidos que reciben jubilación, Seguro por Discapacidad (SSDI) o beneficios por sobreviviente.

La fecha de pago depende del día de nacimiento del titular del beneficio. En este caso, los depósitos del 12 de noviembre están dirigidos a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Los siguientes pagos se enviarán el 19 de noviembre para los nacidos del 11 al 20, y el 26 de noviembre para quienes cumplieron años entre el 21 y el 31. Este sistema escalonado permite que la agencia distribuya de forma ordenada los depósitos mensuales a más de 70 millones de personas.

Los pagos de noviembre se mantienen dentro del calendario habitual, a pesar del cierre parcial del gobierno federal. La SSA confirmó que “la distribución de beneficios continuará sin cambios en las fechas de pago”, garantizando que todos los beneficiarios reciban su dinero puntualmente.

El monto promedio de los pagos por jubilación alcanza los $2,008.31 dólares mensuales, según cifras oficiales.

Por su parte, las personas que reciben Seguro por Discapacidad (SSDI) cobran en promedio $1,582.95 dólares, mientras que los beneficiarios por sobreviviente perciben cerca de $1,575.30 dólares al mes.

En el caso de los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el promedio mensual ronda los $717.84 dólares.

No todos los beneficiarios cobran en miércoles. Aquellos que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 mantienen un calendario diferente y reciben su dinero el día 3 de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento. Por lo tanto, este grupo ya obtuvo su pago el lunes 3 de noviembre.

Además, las personas que reciben tanto SSI como Seguro Social, que son alrededor de 2.5 millones en todo el país, reciben dos depósitos separados. Este mes, el SSI se pagó el viernes 31 de octubre porque el 1 de noviembre cayó en fin de semana, mientras que el pago de Seguro Social se realizó el lunes 3 de noviembre.

En total, la SSA procesa cada mes millones de depósitos electrónicos, la mayoría a través de depósito directo en cuentas bancarias o mediante la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito creada especialmente para quienes no tienen cuenta bancaria. Desde 2024, la agencia ha reducido casi por completo el uso de cheques en papel, buscando un sistema más ágil y seguro.

De cara a 2026, los beneficiarios pueden esperar un aumento del 2.8% en sus pagos mensuales, gracias al ajuste por costo de vida (COLA). Este incremento automático busca compensar el impacto de la inflación. Para los jubilados, esto significará un aumento promedio de $56 dólares por mes a partir de enero del próximo año.

Aun en tiempos de incertidumbre, la SSA mantiene su compromiso de garantizar pagos puntuales y seguros para todos los que dependen de este importante programa.

También te puede interesar: