Seguro Social enviará pagos de $2,000 el 3 de noviembre: quiénes lo reciben

El Seguro Social enviará pagos de alrededor de $2,000 dólares el próximo 3 de noviembre de 2025 a un grupo específico de beneficiarios en Estados Unidos. Esta fecha corresponde a la segunda ronda del calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), que organiza los depósitos mensuales de jubilación, discapacidad y beneficios por sobreviviente.

Este depósito está destinado principalmente a personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, ya sea por jubilación, Seguro por Discapacidad (SSDI) o por concepto de beneficios para sobrevivientes.

También lo recibirán quienes, además de alguno de estos beneficios, cobran el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), un programa federal que ayuda a adultos mayores y personas con discapacidad de bajos ingresos.

Debido a que el 1 de noviembre cae en fin de semana, el pago del SSI se adelantará al viernes 31 de octubre. Por lo tanto, quienes reciben ambos beneficios, SSI y jubilación o discapacidad, obtendrán dos depósitos casi consecutivos: uno a fines de octubre y otro el lunes 3 de noviembre.

La SSA confirmó que los pagos seguirán realizándose con normalidad, pese al actual cierre parcial del gobierno federal.

“La distribución de beneficios continuará sin cambios en las fechas de pago”, señaló la agencia.

El monto que paga el Seguro Social varía según el tipo de beneficio. Los trabajadores jubilados son el grupo más grande del programa y perciben en promedio $2,008.31 dólares al mes, según datos oficiales.

Los beneficiarios de SSDI reciben alrededor de $1,582.95 dólares, mientras que los pagos por sobreviviente alcanzan un promedio de $1,575.30 dólares mensuales.

Por su parte, los beneficiarios de SSI cobran un promedio de $717.87 dólares al mes. El monto máximo individual puede llegar a $967 dólares, y las parejas que califican pueden recibir hasta $1,450 dólares mensuales. Algunos estados agregan un pago suplementario que aumenta ligeramente la cantidad final.

La SSA anunció que a partir de enero de 2026 los pagos mensuales aumentarán 2.8%, como parte del ajuste anual por costo de vida (COLA). Este incremento tiene como objetivo compensar la inflación. Según la agencia, los jubilados recibirán en promedio $56 dólares adicionales por mes.

El aumento será automático y se aplicará a todos los beneficiarios del Seguro Social y del SSI, sin necesidad de trámites adicionales.

El resto de los beneficiarios recibirá su pago según el día de nacimiento del titular del beneficio:

Nacidos entre el 1 y el 10 del mes: miércoles 12 de noviembre .

. Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de noviembre .

. Nacidos entre el 21 y el 31: miércoles 26 de noviembre.

Este sistema escalonado permite distribuir de forma más eficiente los millones de depósitos que la SSA emite cada mes.

El programa del Seguro Social sigue siendo fundamental para millones de jubilados, personas con discapacidad y familias que dependen de los pagos mensuales para cubrir sus gastos básicos. A pesar de los retos financieros que enfrenta la agencia, la SSA mantiene su compromiso de realizar los pagos puntualmente.

También te puede interesar: