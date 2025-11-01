Cupones SNAP dejan de enviar beneficios: dónde encontrar ayuda

Los cupones SNAP dejan de enviar beneficios en medio de un complejo panorama político y económico que amenaza la seguridad alimentaria de millones de familias. Aunque los tribunales ordenaron al gobierno utilizar los fondos de contingencia restantes, unos $5,250 millones de dólares, la incertidumbre continúa mientras comunidades, empresas y organizaciones buscan cómo apoyar a quienes dependen de este programa vital.

Se estima que más de 42 millones de personas en Estados Unidos podrían ver interrumpido el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Ante ello, distintas plataformas, supermercados y apps han lanzado descuentos, programas especiales y recursos gratuitos para aliviar el impacto temporal de la suspensión de beneficios.

Descuentos y apoyos en compras de alimentos

Instacart ofrece un descuento del 50% en un pedido de comestibles, con un máximo de $50 dólares, para usuarios que usaron su tarjeta SNAP EBT durante octubre.

La empresa indicó que los códigos de descuento se enviarán por correo electrónico y podrán usarse en cualquier tienda asociada a Instacart que acepte pagos SNAP. Esta medida busca dar un alivio inmediato a quienes dependen de las entregas a domicilio para su alimentación.

Otra alternativa es Gopuff, la plataforma de entrega rápida que otorga $50 dólares de descuento divididos en dos periodos: del 1 al 15 de noviembre, usando el código SNAPRELIEF1, y del 16 al 30, con el código SNAPRELIEF2. Cada código ofrece $25 dólares en productos elegibles y envío gratuito. Solo es necesario vincular una tarjeta SNAP EBT en la cuenta del usuario antes de hacer el pedido.

DoorDash también se suma con un apoyo diferente. Los beneficiarios SNAP pueden hacer un pedido durante noviembre sin pagar tarifas de entrega ni cargos de servicio.

Para activar la promoción, se debe ingresar el código SNAPDD al finalizar la compra en tiendas elegibles.

Para las familias con bebés, la compañía de fórmula infantil Bobbie ofrece su producto orgánico a un precio reducido: una lata por $14 dólares más envío, o tres por $42 dólares. La oferta está disponible solo para nuevos clientes que verifiquen su elegibilidad SNAP mediante una carta de confirmación antes de realizar la compra.

Apps y sitios para encontrar comida gratuita

La tecnología también se convierte en aliada. FoodFinder es una aplicación gratuita que localiza bancos de alimentos y comedores comunitarios cercanos. Solo con activar la ubicación, el sistema muestra direcciones y horarios de entrega de comida disponible.

Otra herramienta útil es Plentiful, enfocada en conectar a las personas con recursos locales según idioma, tipo de programa o ubicación. Desde la app se puede hacer reservaciones, registrarse para recibir alimentos o recibir notificaciones cuando haya nuevas distribuciones en el área.

Quienes no usan teléfono inteligente pueden visitar Feeding America para encontrar bancos de alimentos y organizaciones comunitarias cercanas. Este sitio recopila información sobre programas de comida caliente, despensas y comedores escolares.

También es útil revisar redes sociales como Nextdoor, una aplicación de vecindario donde los residentes comparten recursos, alimentos sobrantes o avisos sobre ferias y entregas locales. En Facebook, los grupos de “Buy Nothing” o ventas de garaje por condado suelen ser espacios activos para intercambiar artículos o encontrar donaciones directas de alimentos, pañales y fórmula infantil.

Dónde donar para apoyar a otras familias

Mientras miles de hogares enfrentan el riesgo de quedarse sin asistencia alimentaria, también crece la solidaridad. Las personas interesadas en ayudar pueden donar directamente a bancos de comida locales o a través de plataformas verificadas.

Instacart Community Carts permite seleccionar un banco de alimentos cercano y enviar productos específicos desde su lista de necesidades.

La app Propel, utilizada por muchos beneficiarios SNAP para gestionar sus beneficios, colabora con GiveDirectly para transferir donaciones directamente a las familias a través de la misma aplicación.

Feeding America, que opera una red nacional de bancos de alimentos, continúa recibiendo contribuciones en línea para distribuir alimentos en las comunidades más afectadas.

Antes de donar, se recomienda verificar la legitimidad de las campañas en línea. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece consejos sobre cómo donar de forma segura, y sitios como Charity Watch o BBB Wise Giving Alliance permiten comprobar si una organización es confiable.

Las dificultades con los cupones SNAP muestran lo frágil que puede ser el acceso a la comida para millones de familias. Aprovechar los recursos disponibles y fortalecer las redes locales de apoyo puede marcar la diferencia entre pasar hambre y mantener un plato en la mesa. Ahora más que nunca, cada ayuda cuenta.

