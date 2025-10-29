Cómo es la moneda de 5 centavos qué vale $4 millones

En Estados Unidos, una simple moneda de 5 centavos podría cambiarle la vida a cualquiera. Aunque parezca increíble, una pieza histórica y muy particular costó $4.2 millones de dólares en una subasta y se conoce la existencia de cuatro monedas más.

El mercado de monedas raras está viviendo un auge sin precedentes. Coleccionistas de todo el mundo compiten por adquirir ejemplares únicos, y esta moneda de 5 centavos se ha convertido en una de las más codiciadas de la historia.

La moneda de 5 centavos conocida como Liberty Head Nickel de 1913 alcanzó un valor de $4.2 millones de dólares en una subasta. La casa de subastas GreatCollections Coin Auctions fue la responsable de su adquisición en octubre de 2022, marcando un nuevo récord y despertando la ilusión de quienes revisan sus alcancías con la esperanza de hallar una fortuna escondida.

El Liberty Head Nickel de 1913, también llamado Walton Nickel, es una pieza de la que solo existen cinco ejemplares conocidos en todo el mundo. Cada una de ellas lleva el nombre de su propietario más famoso: McDermott, Eliasberg, Norweb, Olsen y Walton. Su rareza y el misterio que rodea su origen son parte de lo que la hace tan valiosa.

Según la Asociación Numismática Estadounidense, en 1913 la Casa de la Moneda de Filadelfia debía iniciar el diseño de una nueva moneda de cinco centavos con el rostro de un búfalo. Sin embargo, por razones aún desconocidas, se acuñaron cinco monedas con el diseño anterior de Liberty Head, lo que las convirtió en una anomalía histórica.

Algunos expertos creen que las monedas fueron acuñadas de manera intencional por Samuel W. Brown, un empleado de la Casa de la Moneda. Lo cierto es que nunca se registró oficialmente su producción. Décadas después, las monedas aparecieron misteriosamente en manos privadas, despertando fascinación y controversia entre los coleccionistas.

La moneda conocida como Walton 1913 Liberty Head Nickel tiene una historia digna de una película. En 1962, su propietario, George O. Walton, falleció en un accidente automovilístico. Entre los restos del siniestro, la moneda fue recuperada, pero pasó desapercibida durante años. Su familia la guardó en un armario, sin sospechar que poseían una de las piezas más valiosas del país.

En 2003, tras décadas olvidada, la moneda fue autenticada y presentada al público con gran expectación. Diez años después, en 2013, fue subastada por $3.17 millones de dólares. En 2018, la familia Firman la adquirió y la mantuvo exhibida en el Museo del Dinero de la Asociación Numismática Estadounidense.

“Nuestra familia disfrutó mucho de poseer la moneda Walton 1913 durante los últimos cuatro años y fue muy gratificante tenerla en exhibición para que todos la disfrutaran”, declaró Ron Firman, quien añadió que venderla a GreatCollections fue una experiencia sencilla y satisfactoria.

Los expertos de GreatCollections aseguran que podrían pasar décadas antes de que alguna de las cinco monedas Liberty Head de 1913 vuelva a ponerse a la venta. Por eso, cada aparición en el mercado representa un acontecimiento histórico para el mundo de la numismática.

Aunque la mayoría nunca tendrá la suerte de encontrar una pieza así, resulta ser como la lotería, en un lugar recóndito está perdida alguna de las otras cuatro monedas que podrían convertir fácilmente en millonario a esa persona. Revisa tu cambio, las monedas viejas del abuelo o los lugares más extraños en los que creas que pueda estar, quizás tengas la fortuna de cambiar tu destino solo con 5 centavos.

También te puede interesar: