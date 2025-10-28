¿Trabajas para el gobierno? Todo lo que debes saber sobre el pago retroactivo

Si eres empleado federal y actualmente no recibes tu salario debido al cierre del gobierno, seguramente te preguntas: ¿recibiré pago retroactivo una vez que termine el cierre? Esta es una preocupación real para aproximadamente 1.4 millones de trabajadores que no han cobrado sus cheques completos desde el viernes 10 de octubre.

Tanto los empleados que han sido suspendidos temporalmente, conocidos como furlough, como los trabajadores “exceptuados”, que deben continuar laborando sin recibir pago durante el cierre, tienen derecho a recibir pago retroactivo. Esto está claramente establecido en la Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno de 2019 (Government Employee Fair Treatment Act of 2019).

“(Ambos grupos) serán pagados por el período de la falta de asignaciones, y cada empleado exceptuado que esté obligado a trabajar durante este período será remunerado por ese trabajo a su tarifa estándar”, detalla la ley.

A pesar de esto, algunos memorandos internos del gobierno han generado confusión. Un borrador de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca sugiere que los trabajadores furlough podrían no recibir pago retroactivo.

“Yo diría que depende de quién estamos hablando”, declaró el presidente Trump, al ser consultado el 7 de octubre, haciendo referencia a los pagos de los trabajadores furlough.

Sin embargo, expertos legales insisten en que la ley protege de manera inequívoca a los empleados federales.

“La ley es muy clara en su mandato de dar pago retroactivo automático a los trabajadores furlough durante una falta de asignaciones”, confirma Max Stier, CEO de la Asociación para el Servicio Público.

El momento de recibir el pago retroactivo será lo antes posible después de que termine el cierre del gobierno, sin importar la fecha de pago programada. Michael LeRoy, profesor de derecho laboral en la Universidad de Illinois, explica que “la ley deja claro que tienen derecho a pago retroactivo y favorece el pago automático”. Esto significa que los trabajadores deben recibir su salario completo de los días no pagados inmediatamente después de que se aprueben los fondos.

Es importante destacar que los contratistas del gobierno, quienes trabajan en servicios de limpieza, tecnología y otros, no están cubiertos por esta ley y su pago dependerá de la financiación de sus contratos.

Además, los empleados federales pueden solicitar compensación por desempleo mientras dure el cierre. Los beneficios se aplican por un máximo de 26 semanas y varían según la legislación estatal. Cuando se pague el salario retroactivo, se ajustará cualquier beneficio de desempleo recibido para evitar pagos en exceso.

Los trabajadores exceptuados que siguen laborando no se consideran desempleados y generalmente no califican para beneficios de desempleo. Tom Spiggle, abogado laboral, señaló que estos empleados deben esperar recibir su pago retroactivo sin que esto afecte la compensación adicional que puedan haber percibido durante el cierre.

Es esencial que tengas presente toda esta información si eres un empleado de gobierno, seas furlough o manteniéndote trabajando sin paga. Si eres contratista, sería bueno que revises lo que indique tu contrato para saber si tienes derecho a un pago retroactivo o parcial.

