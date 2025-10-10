Cierre de gobierno: qué trabajadores recibirán un pago este 10 de octubre

Este 10 de octubre, cientos de miles de empleados federales recibirán un pago, aunque no será por completo el salario habitual. Esto se debe a la situación del cierre parcial de gobierno que comenzó el 1 de octubre. Aunque, por lo general, los trabajadores federales no reciben sueldo durante un cierre de gobierno, en este caso el pago cubrirá únicamente las horas trabajadas antes de que se agotaran los fondos federales.

El pago de este viernes se ajustará a los días trabajados hasta el 1 de octubre, justo antes de que comenzara el cierre. Esto significa que el cheque de pago cubrirá solo las jornadas laborales realizadas entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, lo que incluye los primeros días de la paralización del gobierno. Los empleados deberán esperar un pago más pequeño, correspondiente solo a ese período.

Aunque el cierre de gobierno afecta a muchos trabajadores, no todos los empleados federales reciben un pago en esta ocasión. Según las autoridades, los empleados considerados “no esenciales” se encuentran en licencia obligatoria, o lo que se conoce como “furlough”, y no están trabajando en este período. Sin embargo, los empleados que desempeñan funciones esenciales, como los miembros del ejército, siguen trabajando durante el cierre. No obstante, estos últimos tampoco recibirán pagos por su labor hasta que se resuelva la crisis fiscal.

El 10 de octubre, el pago cubrirá únicamente las horas trabajadas hasta el 1 de octubre. Esto es lo que se ha establecido dentro del calendario de pagos del gobierno, que establece que la fecha de este pago corresponde al período comprendido entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre.

Los trabajadores federales que han sido afectados por la suspensión del financiamiento recibirán lo que se conoce como “retroactive pay”, o pago retroactivo, una vez que se llegue a un acuerdo sobre la financiación del gobierno y termine el cierre. Esta compensación cubrirá las horas que no fueron pagadas durante el cierre, de acuerdo con una directiva emitida por la Oficina de Administración de Personal (OPM).

A pesar de esta promesa de pago retroactivo, el presidente Donald Trump hizo comentarios controversiales el 7 de octubre, sugiriendo que algunos empleados que estuvieron en licencia “no merecen” recibir el pago retroactivo.

“En su mayoría, vamos a cuidar a nuestra gente. Pero hay algunas personas que realmente no merecen ser atendidas, y nos encargaremos de ellas de una manera diferente“, señaló el presidente.

Por otro lado, los empleados esenciales que siguen trabajando durante el cierre deben registrar sus horas conforme a las instrucciones de sus respectivas agencias. Estas horas serán remuneradas posteriormente, una vez que se solucione el conflicto y el gobierno reanude su operación normal.

El calendario de pagos del gobierno indica que el siguiente período de pagos corresponde del 5 al 18 de octubre. En este caso, los trabajadores esenciales deberán seguir registrando sus horas para garantizar que puedan recibir su compensación cuando se restablezca la normalidad. Las tarjetas de tiempo deberán ser certificadas entre el 20 y el 21 de octubre, y los pagos se transferirán electrónicamente el 24 de octubre.

La incertidumbre sobre la duración de este cierre pone a los empleados federales en una situación difícil. A pesar de que algunos recibirán su pago este 10 de octubre, muchos se preguntan cuándo será el próximo, y si el pago retroactivo se cumplirá como se promete.

