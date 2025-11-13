Demandan a Amazon por castigar ausencias laborales por incapacidad

Amazon enfrenta una nueva polémica, una nueva demanda colectiva en Nueva York, donde se le acusa de aplicar políticas punitivas por ausentismo laboral que, según la denuncia, castigan injustamente a empleados con discapacidades o necesidades médicas especiales.

La querella fue presentada por Cayla Lyster, una trabajadora que asegura haber sido amenazada con despido mientras esperaba la aprobación de una adaptación médica solicitada.

De acuerdo con la demanda, la compañía utiliza un sistema automatizado para rastrear la asistencia, el cual deduce tiempo libre no remunerado y genera sanciones de manera automática. Esta dinámica, sostienen los abogados, coloca a los empleados bajo “una amenaza constante de castigo” por motivos que están protegidos por ley, como enfermarse o cuidar a un familiar.

“Bajo este sistema, los empleados viven bajo la amenaza constante de castigo si se enferman, se lesionan o necesitan tiempo libre para cuidar a un familiar”, afirma el documento presentado ante la corte.

La demanda alega que las políticas de la empresa violan la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y dos leyes estatales de Nueva York que protegen contra la discriminación por discapacidad y regulan las ausencias laborales.

El caso fue impulsado por la organización sin fines de lucro A Better Balance, dedicada a la defensa legal de trabajadores.

“Básicamente, se está poniendo a los trabajadores en la posición de tener que elegir entre su seguridad y su salario”, comentó Inimai Chettiar, presidente de la organización.

Lyster comenzó a trabajar para la empresa en 2022 en el norte del estado de Nueva York. En 2023, solicitó una silla para poder sentarse debido a que padece síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad genética del tejido conectivo que afecta la movilidad y causa dolor crónico. La demanda sostiene que Amazon tardó en responder a su solicitud, formuló preguntas inapropiadas sobre su condición médica y continuó descontándole tiempo libre no remunerado, lo que casi le cuesta su empleo.

“La señora Lyster estuvo peligrosamente cerca de ser despedida por deducciones de su tiempo libre no remunerado durante un periodo de espera no deseado y sin pago, a pesar de varios intentos por comunicarse con Amazon y explicar sus ausencias”, indica el texto legal.

Amazon negó categóricamente las acusaciones en un comunicado.

“Las afirmaciones de que no cumplimos con leyes federales y estatales como la ADA o la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York son simplemente falsas”, señaló la empresa. “Garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados es nuestra principal prioridad”.

La compañía agregó que cuenta con un equipo especializado en adaptaciones laborales, encargado de revisar cada solicitud individualmente.

“Nuestro equipo de Adaptaciones se asegura de que los empleados tengan acceso a los ajustes que necesitan y evaluamos continuamente nuestro enfoque para atender mejor sus necesidades”, añadió Amazon.

La demanda solicita compensaciones económicas y daños punitivos, además de un juicio con jurado. Según la organización A Better Balance, esta acción legal es el resultado de una investigación de cinco años que documentó cientos de casos de supuestos abusos contra trabajadores con discapacidades y mujeres embarazadas que solicitaron tiempo libre o ajustes razonables.

Aunque el caso de Lyster se centra en las discapacidades, los defensores laborales advierten que la situación refleja un problema estructural en el sistema de control de asistencia de Amazon.

