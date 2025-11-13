Cupones SNAP: ¿cuándo se reanudarían al finalizar el cierre de gobierno?

La pregunta sobre cuándo se reanudarían los cupones SNAP al finalizar el cierre de gobierno preocupa a millones de familias en todo Estados Unidos. Tras semanas de incertidumbre, finalmente hay una respuesta concreta y aquí te decimos el tiempo que debes esperar para retomar los pagos del programa de asistencia social.

La noche de este miércoles, el presidente Donald Trump firmó una ley aprobada por el Congreso que pone fin a la paralización del gobierno y garantiza la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta septiembre de 2026. Además, la legislación reembolsa los fondos de reserva utilizados durante el periodo en el que la administración no pudo operar con normalidad.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las agencias estatales fueron notificadas el mes pasado de que no habría fondos para los pagos de noviembre si el cierre continuaba. Esa posibilidad encendió las alarmas, ya que alrededor de 42 millones de estadounidenses dependen del programa para cubrir parte de sus necesidades alimenticias básicas.

Una portavoz del USDA declaró a CBS News que los beneficiarios del programa “recibirán sus beneficios dentro de las 24 horas posteriores al fin del cierre de gobierno”. Sin embargo, el cronograma exacto puede variar entre los estados, ya que cada sistema local tiene sus propios procesos administrativos.

Expertos consultados por el medio estiman que la mayoría de los estados podrán restablecer el flujo de pagos rápidamente, aunque algunos necesitarán unos días adicionales para resolver trámites técnicos.

“Los estados que no emitieron los beneficios completos con anterioridad deberán volver a enviar sus expedientes a sus proveedores de EBT para su procesamiento, lo que puede tardar algunos días más”, comentó Gina Plata-Nino, directora del SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC), un grupo sin fines de lucro enfocado en acabar con el hambre, CBS MoneyWatch.

En contraste, los estados que sí adelantaron pagos durante el cierre podrán liberar los fondos casi de inmediato. De acuerdo con The Associated Press, al menos 19 estados y el Distrito de Columbia emitieron los pagos completos a algunos beneficiarios en la semana anterior al fin del cierre, mientras que otros 16 estados cargaron beneficios parciales en las tarjetas EBT.

No obstante, el daño ya está hecho para muchas familias que dependen de estos recursos. La interrupción temporal en la ayuda alimentaria afectó directamente la capacidad de millones de hogares para comprar comida.

“No se puede recibir comida retroactivamente si se retrasó la entrega de los beneficios del SNAP”, declaró Victoria Negus, defensora principal de justicia económica del Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, una organización sin fines de lucro, a CBS News. “Recibir los beneficios [retrasados] es mejor que no recibirlos nunca, pero no compensa el daño sufrido en el pasado”.

A pesar de que los fondos volverán a fluir, los especialistas recomiendan que los beneficiarios consulten los sitios web estatales de servicios sociales para confirmar las fechas exactas de pago. Así evitarán confusiones y podrán planificar mejor sus gastos mientras los sistemas vuelven a la normalidad.

