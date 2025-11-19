Nueva York apoyó con $3,300 millones a empresas de mujeres y minorías

El gobierno del estado de Nueva York dio a conocer que dará $3,300 millones de dólares para ayudar a empresas de mujeres y minorías (MWBE) durante el año fiscal 2024–25, una cifra que marca un precedente histórico dentro del programa estatal.

Este logro aparece en el Reporte Anual 2025 y confirma que la iniciativa continúa creciendo y fortaleciendo la participación de emprendedores que históricamente han enfrentado barreras para acceder a contratos públicos.

La gobernadora Kathy Hochul celebró este avance al subrayar que Nueva York no solo alcanzó su meta de 30% de utilización de MWBEs, sino que la superó por quinto año consecutivo con un índice de 31.86%. Para la administración estatal, este nivel de participación demuestra que las políticas de inclusión económica están dando resultados visibles en la creación de oportunidades reales.

“Nueva York está liderando la nación en impulsar a las empresas de minorías y mujeres, y estos resultados muestran lo que sucede cuando abrimos las puertas a la igualdad de oportunidades”, declaró la gobernadora Hochul.

También afirmó que, con el récord de pagos y el aumento del umbral de compras discrecionales a $1.5 millones de dólares, se está garantizando que más empresas certificadas “puedan competir, ganar y prosperar”.

Uno de los factores clave del crecimiento ha sido la eliminación del retraso en certificaciones MWBE. La División de Desarrollo de Negocios de Minorías y Mujeres redujo los tiempos de procesamiento a menos de 90 días, con algunos casos resueltos en tan solo 30 días. Este cambio ha permitido que más empresas se integren rápidamente al sistema de adquisiciones estatales.

El programa reportó varios logros. El estado cuenta ahora con 9,745 negocios certificados. Durante el último año fiscal, se completaron 2,225 certificaciones y recertificaciones. Desde 2020, el gasto estatal dirigido a MWBEs alcanza casi $15,000 millones de dólares. Además, la inversión del último año representa un aumento del 12% con respecto al periodo anterior. También se implementó un sistema de reporte demográfico ampliado que incluye datos voluntarios de la comunidad AAPI.

“Lograr nuestra meta del 30% durante cinco años consecutivos demuestra que crear oportunidades para toda nuestra diversa comunidad empresarial no es solo una aspiración, sino una parte integral de cómo Nueva York hace negocios”, comentó Julissa Gutierrez, la jefa de diversidad del estado.

“El notable crecimiento que estamos viendo, un aumento del 12% en el gasto MWBE respecto al año pasado, refleja la fortaleza y capacidad de la diversa comunidad empresarial de Nueva York”, aseguró Hope Knight, presidenta y directora ejecutiva de la División.

Añadió que el Programa Acelerador de Crecimiento Empresarial generó $106 millones de dólares en oportunidades de contratación, transformando la forma en que las pequeñas empresas acceden al mercado estatal.

Las actividades de alcance comunitario también tuvieron un papel importante. La División organizó Expos de Oportunidades en Syracuse, Manhattan y Queens, con más de 1,000 participantes. Hubo sesiones de capacitación mensuales y cerca de 100 eventos regionales para facilitar conexiones y orientar a nuevos aspirantes.

