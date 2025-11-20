Ganancias de Nvidia se disparan en el tercer trimestre y superan las estimaciones

Nvidia compartió que las ganancias de la empresa se dispararon en el tercer trimestre y superaron las estimaciones del mercado. La compañía volvió a demostrar por qué sigue siendo el centro del auge global de la inteligencia artificial (IA). Los números confirmaron que la demanda de sus chips continúa acelerándose incluso ante dudas recientes sobre una posible burbuja tecnológica.

Nvidia reportó ingresos por $57,000 millones de dólares y una ganancia de $1.30 dólares por acción. Ambos resultados superaron las expectativas de analistas encuestados por Bloomberg y FactSet. El desempeño fue notable si se compara con el mismo trimestre del año pasado cuando la empresa había registrado $35,100 millones de dólares en ingresos y una utilidad por acción de $0.81 dólares.

El negocio de centros de datos fue el protagonista con $51,200 millones de dólares, cifra superior a lo previsto por el mercado. El segmento de videojuegos quedó levemente por debajo de lo esperado con $4,300 millones de dólares.

El entusiasmo también se trasladó al pronóstico para el cierre del año. Nvidia anticipó ventas por $65,000 millones de dólares para el cuarto trimestre. Wall Street esperaba $62,000 millones de dólares. El anuncio reforzó la visión de que la explosión de la IA seguirá impulsando sus resultados.

“Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas”, declaró Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un comunicado. “Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA. El ecosistema de la IA está creciendo rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más startups de IA, en más industrias y en más países. La IA está llegando a todas partes, haciéndolo todo, todo a la vez”.

La CFO Colette Kress además de resaltar la importancia que Blackwell Ultra tiene para la empresa, también aclaró que los ingresos del chip H20 para China fueron “insignificantes”, a diferencia de lo trascendencia que este mercado tendría para la compañía.

Sus comentarios surgieron en un momento en el que persisten las restricciones de exportación hacia ese país. Más tarde, en la llamada con analistas, Kress respondió a críticas sobre depreciación contable argumentando que la vida útil de los aceleradores de Nvidia es prolongada. Explicó que los A100 lanzados hace seis años siguen en funcionamiento gracias a actualizaciones del software CUDA.

El informe también se vio rodeado por movimientos relevantes de inversionistas institucionales. Fondos como el de Peter Thiel y SoftBank vendieron sus posiciones antes de los resultados. Esto generó preguntas sobre si algunos grandes jugadores creen que la acción ha subido demasiado rápido. Las dudas también crecieron tras las advertencias del inversionista Michael Burry. Él señaló que varias empresas podrían estar exagerando sus cifras al subestimar la depreciación de infraestructura. Nvidia respondió que sus plataformas mantienen vigencia durante años debido a su integración de hardware y software.

En el mercado, el efecto inicial fue alcista. Las acciones de Nvidia llegaron a subir 5% antes de registrar un retroceso. La reacción se extendió a otras compañías del sector como AMD, Amazon, Google, Meta y Microsoft. Los analistas interpretaron el informe como un impulso renovado para el apetito por las tecnológicas.

Para algunos expertos, los temores sobre una burbuja de IA siguen siendo exagerados. El analista Dan Ives afirmó que este reporte “reavivará el ánimo alcista hacia el sector tecnológico”.

Para los inversionistas pequeños, estos resultados son relevantes. La acción de Nvidia ha subido más de 37% en lo que va del año.

Sin embargo, la volatilidad reciente muestra que estos avances no están libres de riesgos. Los grandes movimientos de fondos y las discusiones sobre posibles sobrevaloraciones sugieren que el camino será dinámico. Quienes tengan posiciones en empresas vinculadas a la IA deberán monitorear la evolución de la demanda y las decisiones regulatorias sobre exportaciones.

