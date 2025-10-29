ChatGPT sigue creciendo: PayPal se integra como método de pago

ChatGPT continúa expandiendo sus capacidades, y ahora da un paso importante hacia el comercio electrónico. Gracias a una alianza entre OpenAI y PayPal, los usuarios podrán comprar productos directamente desde el chat utilizando la billetera digital de PayPal. Alex Chriss, presidente y CEO de PayPal, aseguró que esta integración permitirá pasar “del chat al pago en solo unos toques”

La implementación comenzará a principios de 2026. Cuando un usuario busque un producto en ChatGPT, podrá seleccionar PayPal como método de pago.

También se ofrecerá la opción “Pagar de otra forma”, para usar tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria. Esto garantiza flexibilidad y comodidad, sin limitar al usuario únicamente al monedero de PayPal.

Para los comercios que ya usan PayPal, esta integración representa una oportunidad importante. Sus productos podrán aparecer en ChatGPT sin necesidad de configuraciones adicionales, abriendo un nuevo canal de venta que llega directamente a los usuarios en la plataforma de IA.

PayPal asegura que manejará el procesamiento de pagos, validación y coordinación técnica, haciendo que la experiencia sea fluida para compradores y vendedores.

Millones de productos de sectores como moda, belleza, electrónica y mejoras del hogar estarán disponibles gracias a esta integración. Este paso se enmarca dentro de lo que se llama “comercio agente” (agentic commerce), donde los usuarios pueden descubrir y comprar productos directamente en entornos impulsados por inteligencia artificial. Chriss señaló que el comportamiento del consumidor se está moviendo hacia este tipo de comercio y que PayPal se prepara para ese futuro.

OpenAI también continúa con su estrategia de expansión en e‑commerce. Recientemente, lanzó la función “Instant Checkout”, que permite a los usuarios comprar en plataformas como Etsy y Shopify directamente desde ChatGPT. Ahora, con la integración de PayPal y el futuro lanzamiento de “Agent Ready” en 2026, se ampliará la capacidad de comprar productos de comerciantes de PayPal en otros entornos impulsados por IA, incluyendo Google y Perplexity.

Esta integración no solo transforma la manera en que los usuarios interactúan con la IA, sino que redefine la experiencia de compra digital. ChatGPT deja de ser únicamente un asistente de información y se convierte en un canal de transacción real. Con más de 434 millones de cuentas activas de consumidores y comercios, PayPal asegura un alcance considerable que potencia la adopción de esta funcionalidad.

