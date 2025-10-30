Mega Millions ofrecerá el premio mayor más grande de Halloween en la historia

Este Halloween podría traer un “dulce” verdaderamente monumental para algún afortunado. Mega Millions ofrecerá el premio mayor más grande de esta terrorífica festividad en la historia, con un acumulado de $754 millones de dólares. Tras no haberse registrado ganadores en el sorteo del martes 28, el pozo del famoso juego multiestatal alcanzó una cifra récord que mantiene a millones de jugadores soñando con cambiar su vida.

El sorteo especial de Halloween se llevará a cabo el viernes 31 de octubre a las 11 p.m. (hora del Este). Si alguien logra acertar los seis números ganadores, podrá optar entre recibir el monto total en pagos anuales o bien un pago único en efectivo de $352.8 millones de dólares. En cualquiera de los dos casos, sería el premio más alto jamás otorgado por Mega Millions en esta fecha tan emblemática.

Durante el sorteo del martes 28 de octubre, los números ganadores fueron 2, 19, 33, 53, 61 y la Mega Ball 14. Nadie acertó la combinación completa ni los premios de “Match 5”, por lo que el bote siguió creciendo.

La expectativa ahora se centra en si el próximo ganador aparecerá en la noche de Halloween, una fecha que podría pasar a la historia del juego.

Participar en Mega Millions es sencillo. Cada boleto tiene un costo de $5 dólares por jugada y existen nueve formas distintas de ganar, con premios que van desde los $10 dólares hasta el gran acumulado. Los jugadores deben elegir seis números: cinco bolas blancas entre el 1 y el 70, y una Mega Ball dorada del 1 al 24.

Quienes prefieran dejar la suerte al azar pueden pedir un “Quick Pick” o “Easy Pick”, donde el sistema selecciona los números de forma aleatoria.

Una novedad reciente del juego es que los boletos ahora incluyen un multiplicador automático, el cual puede aumentar los premios que no son el jackpot por dos, tres, cuatro, cinco o incluso diez veces. Anteriormente, los jugadores debían pagar un dólar adicional para activar esta opción conocida como “Megaplier”.

Los boletos pueden comprarse en tiendas de conveniencia, gasolineras y supermercados en todo el país. En algunos aeropuertos también se ofrecen puntos de venta oficiales. Además, gracias a la tecnología, muchos participantes optan por adquirir sus boletos de manera digital.

A medida que se acerca Halloween, la emoción crece entre los seguidores de Mega Millions. No es solo una oportunidad para ganar millones, sino también para ser parte de un hecho histórico en esta fecha llena de supersticiones y sorpresas.

