Las mejores ofertas de Halloween: Chipotle, Krispy Kreme, Burger King y más

Este Halloween no solo habrá disfraces y calabazas. Varias de las cadenas más populares de Estados Unidos celebran el 31 de octubre con ofertas especiales, comida temática y regalos para quienes lleguen disfrazados. Desde burritos por $6 dólares hasta donas gratis, la fiesta del sabor también llega a los restaurantes.

Según un estudio de la firma Numerator, más del 56% de los consumidores en Estados Unidos decorará su casa para Halloween y otro 56% repartirá dulces. No obstante, quienes prefieran consentirse a sí mismos también tendrán oportunidades únicas, gracias a los descuentos que ofrecerán restaurantes y cafeterías de todo el país.

1. Chipotle

Chipotle Mexican Grill revive su tradicional evento Boorito, una promoción que cumple 25 años reuniendo a los fanáticos de sus burritos.

Este 31 de octubre, los miembros del programa Chipotle Rewards podrán conseguir un platillo por solo $6 dólares, si visitan la tienda entre las 3 p.m. y el cierre.

La oferta incluye burritos, bowls, tacos o ensaladas, pero solo aplica en pedidos presenciales.

Además, Chipotle lanza su Concurso de Disfraces Boorito en TikTok. Quienes publiquen su disfraz con el hashtag #BooritoCostumeContest pueden ganar una tarjeta VIP de $500 dólares, equivalente a 50 comidas gratis.

2. Krispy Kreme

Los amantes del dulce también tendrán recompensa. Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed o Classic Ring a cualquier persona disfrazada que visite la tienda, sin compra mínima.

La marca también ofrece su edición especial de Halloween, Trick or Treat!, con donas decoradas con caramelos, galletas y glaseados coloridos, como la Jack-O-Lantern Doughnut o la Cookies & Skreme House Doughnut. Estas delicias están disponibles en tiendas, en su app y por su sitio web.

3. Burger King

El “rey” no se queda atrás. Los miembros de Royal Perks podrán disfrutar el 31 de octubre de un Jack-O-Lantern Whopper por solo $5 dólares, un panecillo anaranjado con semillas negras y todos los ingredientes del clásico Whopper.

Además, la cadena estrena su Monster Menu, con novedades como los Vampire Nuggets (nuggets con forma de colmillos), las Mummy Mozzarella Fries y el Franken-Candy Sundae, un helado con galletas Oreo, jarabe morado y dulces crujientes.

4. Shake Shack

Los fans de Shake Shack pueden obtener una Double ShackBurger gratis al comprar otra, usando el código SPOOKY en la app, el sitio web o los quioscos de tienda.

El Double ShackBurger incluye dos carnes Angus 100%, queso americano, lechuga, tomate y la clásica ShackSauce. La oferta solo estará disponible el 31 de octubre.

5. KFC

Este Halloween, KFC ofrece 50 nuggets con 10 salsas por solo $20 dólares a los miembros de su programa Rewards, únicamente en pedidos en línea o a través de la app oficial. Una promoción ideal para quienes planean una noche de películas y dulces en casa.

6. Dunkin’

La cadena Dunkin’ se suma a la celebración ofreciendo 3X puntos en el programa Dunkin’ Rewards al comprar media docena o docena de donas, así como las populares Munchkins Donut Hole Treats.

La promoción estará activa del 29 al 31 de octubre.

Otras cadenas con promociones de Halloween

Además de las anteriores, estas marcas también ofrecen descuentos especiales por tiempo limitado:

Qdoba : compra un platillo y recibe otro gratis para miembros Rewards.

: compra un platillo y recibe otro gratis para miembros Rewards. Moe’s Southwest Grill : promoción BOGO del 31 de octubre al 1 de noviembre.

: promoción BOGO del 31 de octubre al 1 de noviembre. Tim Hortons : 31% de descuento en el Trick-or-Treat Timbits Bucket para clientes disfrazados.

: 31% de descuento en el Trick-or-Treat Timbits Bucket para clientes disfrazados. Sonic : Corn dogs a 50 centavos y bebidas temáticas Trick or Treat Blasts.

: Corn dogs a 50 centavos y bebidas temáticas Trick or Treat Blasts. California Tortilla: $5 dólares de descuento en burritos o bowls para quienes usen disfraz.

Baskin-Robbins : 31% de descuento en bolas de helado el 31 de octubre.

: 31% de descuento en bolas de helado el 31 de octubre. Cinnabon : gratis una Oreo Spookies & Cream Chillatta con la compra de un CinnaPack.

: gratis una Oreo Spookies & Cream Chillatta con la compra de un CinnaPack. Papa Murphy’s : paquete “Scream of a Deal” con pizza y galletas por $15 dólares.

: paquete “Scream of a Deal” con pizza y galletas por $15 dólares. Jamba : al comprar $25 dólares en gift cards, recibes $5 dólares de recompensa.

: al comprar $25 dólares en gift cards, recibes $5 dólares de recompensa. Beef ‘O’ Brady’s: niños disfrazados comen gratis con la compra de un plato adulto.

